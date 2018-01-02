Yüzde 100 güvenlik mümkün mü?

İnternet hesaplarınızı güvene almanız için ne bilgisayar uzmanı olmanıza gerek var ne de böyle şeylerle yakından alakalı olmanıza. Çevrimiçi suçlar arttıkça hepimiz kendimizi korumak zorundayız. Ancak aklınızdan çıkarmamanız gereken bir şey varsa o da tamamen güvenli sistem diye bir şeyin olmadığıdır.

Verdiğimiz tüm tavsiyelere uysanız da hesabınız tamamen güvende olmayacaktır. Kazançlarını göz önünde bulundurursak siber suçluların sınırının olmayabileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Geçtiğimiz yıl İngiltere’de iki suçlu, bir kurbanın hesabından 23 bin sterlin çalmaktan dolayı tutuklandı. Suçlular önce telefon şirketini arayıp kullanıcının hesabını kapattırmış ve yeni bir SIM kart almışlar.

Kurbanın internet bankacılığı hesabına giriş yaparken gönderilen tek seferlik kod bu sayede suçlulara gitmiş ve suçlular internet bankacılığı hesabına erişim kazanmışlar. Suçlular daha önce bu yöntemle birçok kişiden para çalmayı başarmışlar.

Elbette kurban telefonunun neden çalışmadığı konusunda daha umursar davranışlar gösterseydi başına böyle bir şey gelmeyecekti. Sizinle aşağıda paylaştığımız beş basit kurala uyarsanız internet kullanımınız çok daha güvenli bir hal alacaktır.

Noktalardan bazıları aşırı basit durabilir, örneğin 20 farklı hesap için farklı şifreler belirlemeyi söylemesi kolay ama yapması zor. Ancak tavsiyelerimize uyarsanız sık görülen sorunlara kolay ve pratik çözümler bulacaksınız.

Beş temel kural