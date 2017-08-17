Yüksek Performanslı Dev: Xiaomi Mi 5s Plus

Cep telefonu pazarının yükselen yıldızı Xiaomi, ülkemizde de çok seviliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında yüzünü ilk defa gösteren Mi 5s Plus, yeni dönemin ilgiyle karşılanan büyük ekranlı modellerinden biri. Küçük kardeşi Mi 5s’le pek çok noktada benzeyen Plus versiyonu, ekran boyutunun yanı sıra batarya konusunda da belirgin üstünlüklere sahip.

Xiaomi’nin büyük ekranlı modellerinden Mi 5s Plus, performans ve donanım kalitesi konusunda bir hayli iddialı. Bu iddiasını destekleyen birkaç önemli özelliği sıralayalamadan önce, görkemli tasarımıyla ilgili birkaç tatlı söz söylemeliyim.

Oldukça güzel hatlara sahip olan bu telefon, kıvrımlı kenarlarıyla hem göze hitap ediyor, hem de elde tutuş zevkini artırıyor.

Fırçalanmış alüminyum yüzeyi, Xiaomi Mi 5s Plus’ın tasarımını tamamlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Altın, gümüş, beyaz ve rose gold renk seçenekleri de bu tasarımı daha bir göze hoş gösteriyor.

Performans dendiğinde ilk akla gelen bileşen işlemci oluyor. Android telefonların büyük bölümünde gördüğümüz Qualcomm’un 2,3 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 821 işlemcisini kullanan Xiaomi Mi 5s Plus, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki RAM seçeneğiyle geliyor.

Genel anlamda Xiaomi’nin fiyat/performans dengesinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama bu modelde iyiden iyiye öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzünü de ek bir puan olarak kenara not edelim.

İyi bir performans telefonu

Büyük ekran sevenleri memnun edecek 5,7 inçlik geniş Full HD ekranı, tablet aratmayacak türden bir deneyim sunuyor. Ultrasonik parmak izi sensörü ile hem güvenlik hem de pratik kullanımı bir arada sunuyor.

64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi 5s Plus, arka bölümünde yer alan 13 MP’lik çift kamerasıyla da göz dolduruyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bu lense çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. Ön bölümde ise 4 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 5s Plus’ın büyük ekranı ve yüksek performans için çalışan donanımlarını beslemek için 3800 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılmış. Qualcomm’un sağladığı Quick Charge 3.0 desteği sayesinde bu bataryayı çok kısa sürede şarj etmek mümkün oluyor.

Clear Sight çift kamera teknolojisi

Xiaomi Mi 5s Plus’ta dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de Qualcomm’un geliştirdiği Clear Sight çift kamera teknolojisi. Bu teknolojiyi kullanan çift kameralı ilk cihaz olduğu için Xiaomi Mi 5s Plus’ın ayrı bir yeri var.

Clear Sight çift kamera teknolojisi sayesinde insanların mimiklerinden hareketle daha kaliteli fotoğraflar elde edilebiliyor. Özellikle portre çekimlerinde bu teknolojinin farkını çok daha somut görmek mümkün oluyor.

Teknik Özellikleri