IT sektöründe “Yönetilebilir Pazarlama Hizmetleri” dönemi başladı

BLACKLION İletişim Sanatları bulut bilişim, yönetilebilir hizmetler ve dijital dönüşüm gibi bilgi teknolojilerinde (IT) uzmanlık gerektiren alanlarda sahip olduğu güçlü tecrübeyle teknoloji odaklı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulamasında uçtan uca hizmet sunuyor. Bilişim sektöründeki birçok ürünü ve çözümü tanıyıp, teknolojiyi yakından takip eden BLACKLION, etkili ve yaratıcı pazarlama stratejileriyle müşterilerine değer katıyor.

Dünyada IT sektöründe pazarlama ve buna ilişkin yatırımlar büyük ölçekte olsa da, Türkiye’de bu konuya gerekli öncelik verilmiyor. Günümüzde bulut teknolojileri, managed services, dijital dönüşüm vb. yenilikler konuşulurken Türkiye’de bu yatırımları yapan firma sayısı sanıldığı kadar yüksek değil. Dijital dönüşümle beraber yeni yeni bu algı pazarda oluşmaya başlarken, Türkiye’deki IT firmalarının da pazarlama hizmetine ihtiyacı artış gösteriyor. BLACKLION İletişim Sanatları, bu amaçla IT sektörüne özgü “Marketing as a Service” iş modelini tasarladı. Tüm pazarlama departmanının dış kaynak hizmet olarak BLACKLION’dan alındığı bu modelde firmalar, kendi içlerinde bir pazarlama müdürüne ya da departmanına ihtiyaç duymuyorlar.

Global ve yerel olarak 40’a yakın teknoloji şirketiyle doğrudan çalışmalar yürüten BLACKLION, hizmet almak isteyen şirketi derinlemesine analiz ederek, firmaya özgü pazarlama planları oluşturarak işe başlıyor. Ardından bütçe çalışmaları yapılıyor ve pazarlama planları bu bütçeler çerçevesinde hayata geçiriliyor. IT sektörü için yeni ve rakipsiz olan BLACKLION’un “Marketing as a Service” modelinin arkasında, 14 yıllık bilgi birikimi ve sektörde sağlanan güven yatıyor.

Türkiye IT sektörü pazarlamaya nasıl yaklaşıyor?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel ölçekte sosyal medya kullanımının büyük şirketlerce benimsendiğine dikkat çeken BLACKLION İletişim Sanatları Ajans Başkanı Mert Kirişçioğlu, sosyal medyanın avantajlarının Türkiye’deki sistem entegratörleri ya da distribütörlerce henüz fark edilmediğini kaydediyor ve ekliyor: “Entegratörlerin proje bazlı ve yoğun çalışmaları olduğu için sosyal medyayı çok etkin kullanamıyorlar. Halbuki sosyal medya günümüzdeki en iyi pazarlama araçların başında geliyor. Bilinirliklerini ve hizmetlerini minimum yatırımlarla, büyük kitlelere tanıtma imkanları olduğu halde çoğu IT firması sosyal medya yatırımlarını ikinci plana atıyor.”

Yeni kurulan IT şirketlerine özel paketler

Büyük ölçekli IT şirketlerinin pazarlama yatırımları konusunda daha aktif davrandığını vurgulayan Kirişçioğlu, yeni kurulan firmaların da pazarlama konusunu ilk günden plana alması gerektiğini hatırlatıyor. “Bizim yeni kurulan IT firmaları için de özel paket çözümlerimiz bulunuyor,” diyen Kirişçioğlu şöyle devam ediyor: “Yönetilebilir Pazarlama modelimiz ile küçük ve büyük ölçekteki teknoloji firmalarının pazarlamasını A’dan Z’ye yönetiyoruz. IT sektöründeki yöneticilerin takvimlerine baktığınızda takvimlerinde haftanın bir ya da iki günü mutlaka bir etkinlik daveti vardır. Bu durumda yönetici işine mi vakit ayıracak, yoksa etkinliğe mi? Burada en doğru seçim, etkinlik ihtiyaçlarının uzman bir ajans desteğiyle çözülmesidir. Atılacak doğru adımlar, rakiplerden ayrılarak fark yaratmayı sağlayacaktır.”

Rekabetin yüksek olduğu IT sektöründe, bir şirketin temsil ettiği ürünü iyi pazarlayamaması, firma için büyük kayıplar oluşturuyor. BLACKLION, firmaların, kendi ürün ve çözümlerini hedef kitleye en etkili biçimde tanıtmasını ve anlatmasını sağlıyor. Özel konseptlere sahip kreatif etkinliklerle zenginleştirilen iletişim faaliyetleri, markanın mesajlarının müşteriye doğru ulaşmasına imkân tanıyor. “Geçmişte yaptığımız ‘Round Table Savaşçıları’, ‘Adını sen koy’, ‘Aç gözünü seyret tekrarı yok bunun’, ‘Bilişimin Külhanbeyleri’, ‘Hisseli Çözümler Kumpanyası’, ‘Back to School Party”, “Automic Live Istanbul” ve “Game of Cloud” gibi kreatif konsepte sahip etkinlikleri örnek olarak verebiliriz. Kreatif konsepte sahip olacak şekilde tasarladığımız etkinliği, katılımcı kitleyi sıkmadan istenen mesajların verilebileceği bir ajandada planlıyoruz. Tüm operasyonel süreci yürütüyoruz ve sonrasında ilgili firmaya raporlamasını sağlıyoruz. Bu hizmet tüm paketlerimizde mevcut.”

Alt bileşenlerdeki tüm pazarlama ihtiyaçlarının tek elden sağlanması, firmalar için kayda değer bir maliyet avantajı ve yönetilebilirlik sağlıyor. Reklam çalışmaları, sosyal medya yönetimi, dijital kampanya yönetimi gibi diğer süreçler de IT şirketleri adına BLACKLION tarafından yönetiliyor. “Türkiye’de bu alanda bizim kadar büyük bir networke sahip bir firma olmadığını biliyoruz.” diyen Kirişçioğlu, ajansın bu sayede 2017 yılında %87 büyüme kaydettiğini belirtiyor: “IT sektöründe yatırımların çoğu dijital dönüşüm tarafına gidiyor. Bulut bilişim Türkiye’de bu yıl sisteme oturmaya başladı. Bu gelişmeler yazılım, donanım ve yönetilebilir hizmetler alanına da olumlu büyümelerle yansıyacaktır. IT firmalarının 2018 yılı için öngörüleri son derece olumlu. Pazarlamaya olan talepleri ve ihtiyaçları da buna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da BLACKLION olarak pazarlama alanında çalıştığımız firmaların başarılarına destek olmaya devam edeceğiz.”