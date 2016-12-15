Yılbaşında en çok teknolojik hediyeler mutlu ediyor

Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un yaklaşan yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenlere yol gösteren anketi, birçok sonucu da ortaya çıkardı. Poltio üzerinden yapılan ankete göre erkekler kadar kadınları da en çok elektronik hediyeler mutlu ederken her üç kişiden biri hediyelerini yılbaşından önce vermeyi tercih ediyor.

TEKNOLOG – Yılbaşında sevdiklerini hediyeler ile mutlu etmek isteyenler için “Yılbaşında aklınızdan ne geçiyorsa GittiGidiyor’da” sloganı ile bir kampanya başlatan GittiGidiyor, bu özel günde hediye almak isteyenlere rehber olacak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ortaya çıkaran bir anket gerçekleştirdi.

Sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden yapılan ve toplam 14 bin 531 kişinin katıldığı anketten çıkan önemli sonuçlardan biri kadın ve erkeklerin yılbaşında elektronik hediyelere duyduğu ilgi oldu. Erkeklerin yüzde 54’ü, kadınların ise yüzde 39’u yılbaşında kendilerini en fazla elektronik ürünlerin mutlu edeceğini söyledi.

Erkekleri en çok mutlu eden hediye kategorileri ve oranları sıralamasında yüzde 24 ile eğlence ikinci olurken, bu kategoriyi yüzde 9 ile moda ve aksesuar, yüzde 7 ile spor ve hobi, yüzde 3 ile kişisel bakım ve yine yüzde 3 ile ev dekorasyon kategorileri takip etti.

Kadınlar için ise elektronik kategorisini takip eden diğer kategoriler yüzde 26 ile moda ve aksesuar, yüzde 13 ile kişisel bakım, yüzde 9 ile eğlence, yüzde 7 ile ev dekorasyonu ve yüzde 6 ile spor ve hobi kategorileri oldu.

Her üç kişiden biri hediyelerini yılbaşından önce veriyor

Ankette çıkan bir diğer önemli sonuç ise katılımcıların aldıkları hediyeleri vermek için yılbaşını beklememeleri oldu. Buna göre katılımcıların yüzde 64’ü erken aldıkları yeni yıl hediyelerini vermek için yılbaşını beklediklerini belirtirken yüzde 36’sı ise yeni yıl hediyelerini yılbaşından önce verdiklerini söyledi.

Parfüm son dakika hediyesi

Diğer yandan katılımcıların yüzde 36’sı parfümü son dakika hediyesi olarak gördüklerini belirtirken, yüzde 19 ile “Atkı, bere, eldiven” ve yüzde 14 ile “İsim baş harfli kolye & sonsuzluk kolyesi” son dakika hediyesi olarak görülen diğer iki ürün olarak listenin başında yer aldı.

Hediye alımlarımızı son günlere bırakıyoruz

Ankete katılanların yüzde 60’ı son gün ya da yılbaşına iki gün kala hediye aldıklarını belirtirken yüzde 27’si Aralık ayının son haftasında hediye aldıklarını kaydetti. Aralık ayının ilk haftasında ve öncesinde hediye aldıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

Yılbaşını aile ve arkadaşlarımızla evde kutluyoruz

Katılımcıların yüzde 33 ile büyük çoğunluğu yılbaşını ailesi veya arkadaşları ile birlikte evde kutlayacağını söylerken bu günü TV karşısında geçireceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16,5 oldu. Bir mekanda kutlamaya katılacaklar ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı. Son olarak katılımcıların yüzde 30’u yılbaşı deninde akıllarına ilk olarak kar geldiğini ifade ederken bunu yüzde 20 ile TV’deki yılbaşı programları ve yüzde 15 ile tatil diyenler takip etti.

Aklınızdan ne geçiyorsa GittiGidiyor’da

“Yılbaşında aklınızdan ne geçiyorsa GittiGidiyor’da” sloganı ile 31 Aralık’a kadar devam edecek kampanyadaki yüzlerce ürünü incelemek ve GittiGidiyor’a özel fiyatlarla sevdiklerinizi mutlu etmek için: http://www.gittigidiyor.com/ozel-gun/yilbasi-hediyesi