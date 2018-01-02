Yılbaşı akşamı dünyada ve Türkiye’de en çok hangi şarkılar dinlendi?

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Müzik dinlemenin en yoğun olduğu tarihlerden biri olan 31 Aralık’ta Spotify, dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı açıkladı. Spotify’da 617 milyondan fazla dinlenen Post Malone’un “rockstar” şarkısı, 31 Aralık 2017’nin en çok dinlenen şarkısı oldu. Rockstar’ı, Camila Cabello’dan “Havana” ve Dua Lipa’dan “New Rules” takip etti.
Türkiye’de ise yılbaşı akşamı en çok dinlenen şarkı Burak King’in “Yanıyoruz” adlı şarkısı oldu. İkinci sırayı Gazapizm’in “Heyecanı Yok” şarkısı alırken Post Malone’un “rockstar”ı da yılbaşında Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu.
Yılbaşı akşamında dünyada en çok dinlenen 10 şarkı
- Post Malone – rockstar
- Camila Cabello – Havana
- Dua Lipa – New Rules
- Ed Sheeran – Shape of You
- Selena Gomez, Marshmello – Wolves
- Eminem – River (feat. Ed Sheeran)
- Maroon 5 – What Lovers Do (feat. SZA)
- Daddy Yankee, Luis Fonsi – Despacito (Remix)
- Demi Lovato, Luis Fonsi – Échame La Culpa
- Ed Sheeran – Perfect
Yılbaşı akşamında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı
- Burak King – Yanıyoruz
- Gazapizm – Heyecanı Yok
- Post Malone – Rockstar
- Ersay Üner – İki Aşık
- Eypio – Gömün Beni Çukura
- Camila Cabello – Havana
- Ezhel – İmkansızım
- Dua Lipa – New Rules
- Ezhel – Geceler
- Ceylan Ertem – Zalim