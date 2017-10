Yeryüzündeki yaşamın kaynağı göktaşları mı?

Yeni bir araştırmaya göre, yaşamın temel taşları gökten yağdı. Araştırmayı yürüten Kanadalı ve Alman bilim insanları, ilk organik yapı taşlarının göktaşlarıyla yeryüzüne düştüğü tezini ortaya attı.

Kanada McMaster Üniversitesi ile Alman Max Planck Enstitüsü Astronomik Araştırmalar Bölümü’nün ortak araştırması yeryüzünde yaşamın meydana gelebilmesinde göktaşlarının önemli rol oynamış olabileceğini ortaya çıkardı.

Göktaşlarının (meteorit) düştükleri yeryüzündeki sıcak su birikintilerine organik madde taşımış olabilecekleri tahmin ediliyor.

Araştırmacılar “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımladıkları makalede, astronomik, jeolojik, kimyevi ve biyolojik örnekler üzerinde yaptıkları deneylerin sonuçlarını açıkladı. Yaşamın, yeryüzünün birkaç yüz yıl sonra su barındıracak derecede soğumasından sonra ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu teoriye göre, yaşamın önemli yapıtaşlarının uzayda güneş sistemi oluşurken göktaşlarıyla yeryüzüne düşmüş olması gerekiyor. Söz konusu organik maddelerin zamanla kendiliğinden çoğalabilen RNA moleküllerinin oluşmasına zemin hazırladığı, ribo nükleik asidi RNA’nın ilkel canlıların kaynağı olduğu ve genetik kodları depolayan nükleik asitlerin başında RNA ile DNA’nın (deoksiribo nükleik asidi) geldiği tahmin ediliyor.

RNA’nın en önemli özelliği kendini sürekli kopyalayabilmesi. RNA fosfat izleri barındıran ve yüksek enerjisiyle hücre yenilenmesini hızlandıran yapıtaşlarını birleştirip kendi kopyasını çoğaltmasını sağlıyor.

4 milyar yıl öncesini düşünebilmek

4 milyar yıl önce dünyada yaşamın nasıl meydana geldiği bilim dünyasının en çok üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Yeryüzü şekillenirken şimdiye kıyasla çok daha fazla sayıda göktaşı düşüyordu. Max-Planck Enstitüsü uzmanı Thomas Henning “yaşamın kaynağına inebilmek için yeryüzünü 4 milyar önceki haliyle algılamak gerektiğini” söyledi.

Yaşamın oluşması bilmecesine astronominin önemli katkıda bulunduğunu belirten Henning güneş sisteminin meydana gelişindeki ayrıntıların yeryüzünde yaşamın başlamasında doğrudan rol oynadığını söyledi.

Enstitünün uzmanlarından Dimitri Semenov yaptıkları araştırmanın yaşamın meydana gelmesiyle ilgili tutarlı bir senaryo yerine geçtiğini belirterek, “Fizik ve kimyanın değişmez kuralları aracılığıyla, hayatın meydana gelmesi için gerekli şartlar hakkındaki bilgileri bir araya getirdik. Bu son derece özel şartlar altında hayatın nasıl meydana gelebildiğini kanıtlamak deneycilere düşüyor” dedi.