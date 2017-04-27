Yerli teknoloji Cardtek, küresel rekabet iddiasını artırıyor

Finansal teknolojiler alanının lider şirketlerinden Cardtek, küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye’nin potansiyelini dünyaya taşımak üzere Asya, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde etkinliğini artırmak için atılıma geçen şirket, Türkiye’de üretilen teknolojik çözümlerini dünyanın dört bir yanına tanıtmaya hazırlanıyor.

Cardtek, dijital ödeme teknolojileri alanındaki ürün ve projelerini uluslararası arenada sergilemek üzere, sektörün bir araya geldiği önemli bir dizi etkinliğe katılacak. Mayıs başında Kanada’nın Niagara şehrinde ve Dubai’de olmak üzere eşzamanlı iki etkinliğe birden hazırlanan Cardtek, ayrıca Mayıs ayı ortasında Montreal’de düzenlenecek UITP Küresel Toplu Taşıma Zirvesi ve San Francisco‘da BayPay Forum’da ülkemizi temsil edecek. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından binlerce şirket ve katılımcının akınına uğrayacak olan bu etkinliklerde Cardtek, giyilebilir cihazlar ile ödeme sistemleri, toplu taşımaya yönelik akıllı çözümler, temassız ödeme çözümleri, mobil cüzdan uygulamaları ve sürücüsüz araba teknolojileri üzerine geliştirdiği yenilikçi ürünlerini sergileyecek.

Cardtek, ödeme sistemleri alanında en geniş ürün çeşidine sahip, 360 derece ve uçtan uca hizmet verebilen küresel ölçekteki tek şirket konumunda. Bu da Cardtek’i hem yurt içi hem de yurt dışında rakiplerinin önüne taşıyor. Mevcut hizmet ve ürünlerini potansiyel müşterilerine bu fuar ve konferanslarda tanıtacak olan Cardtek, dijital teknolojiler, giyilebilir cihazlar üzerinden ödeme ve toplu taşıma alanındaki çözümlerini dünyanın diğer metropollerine taşımayı hedefliyor ve sahip olduğu mühendislik gücünün yanı sıra, güçlü çözüm ortaklıklarıyla rekabet avantajını her geçen gün artırıyor.

25 ülkeye teknoloji ihraç ediyor

Yazılım üretimi başta olmak üzere finansal teknolojilerde küresel ölçüde bir oyuncu olmak üzere atılımlar gerçekleştiren Cardtek, Türkiye’nin yazılım ve teknoloji üretimi ile ihracatı konusunda gelişimi için de önemli çalışmalara imza atıyor. 25 ülkede, 150’den fazla müşterisinin 400’den fazla projesine liderlik ediyor.

Şirket, bu kapsamda Hindistan’da toplu ulaşımda yeni bir sayfa açılmasında önemli rol oynadı ve Banglore’de otobüslerde kartlı kullanıma geçilmesini sağladı. Yakın zamanda Cardtek teknolojisi ile Kochi’de de metrolarda temaslı-temassız banka kartları geçerli olacak. Amerika’da dünyanın ilk 10 mikroelektronik firmalarından ve Avrupa’nın 2. büyük çip üreticisi NXP ile birlikte giyilebilir teknolojilerde inovatif çözümler sağlayacak. Kanada’da DC Payments ile banka kartları üzerinde çalışan ilk mobil ödeme çözümünü hayata geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ulusal ölçekte ilk mobil cüzdanı “empay” ise yakında hayata geçecek.

Bu başarılarına yenilerini eklemeyi hedefleyen Cardtek, küresel bir marka ve teknoloji tedarikçisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.