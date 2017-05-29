Yerli oyun Voidrunner 31 Mayıs’ta Steam’de çıkıyor

StartersHub girişimlerinden, Türkiye’nin en kapsamlı bağımsız bilgisayar oyunu projesi olan ve RealityArts Stüdyo tarafından üretilen Voidrunner, nihayet oyuncularla buluşuyor.

Hem çoklu oyunculu hem de yapay zekaya sahip botlar ile tek kişilik modlara sahip bir uçuş oyunu olan Voidrunner, gelişmiş grafikleri ve rahat oyun yapısı ile oyunculara bambaşka dünyaların kapılarını açıyor.

Steam’den sadece 3 günde Yeşil Işık alması ve ardından Unreal Engine’in üreticisi Epic Games’den bizzat destek almasıyla ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmeye başlayan Voidrunner, 31 Mayıs’ta Türkçe dil desteği ile Steam’de oyuncular ile buluşuyor.

Bu sene ülkemizin ilk 100 genç girişimci şirketi içerisine alınan RealityArts, çalışmalarına ara vermeden devam etmekte. Ekip, sadece birkaç hafta içinde Voidrunner’ın tek kişilik, yapay zekaya karşı oynanabilen Sanal Gerçeklik modunu yayınlayacak ve Playstation 4 versiyonu üzerinde çalışmaya başlayacak. Elbette bu süre içerisinde Voidrunner’a birçok yenilikler ve ek özellikler üretilmeye devam edilecek ve tüm yama ve yenilikler ücretsiz olacak.

RealityArts 15 TL’lik özel fiyatı ile ülkemizin oyun sektörüne zengin bir içerik, server altyapısı ve yapay zekalı tek kişilik modlar ile dolu dolu bir oyun deneyimi armağan ediyor. 31 Mayıs’ta Steam platformunda dünya çapında satışa çıkacak olan Voidrunner, şimdiden İstek Listesi’ne eklenebilir, en yeni haberleri Sosyal Medya ve resmi sitesinden takip edilebilir.

REALITYARTS’TAN EĞİTİME TAM DESTEK

RealityArts Stüdyo, ülkemizdeki oyun sektörünü ve oyun yapımını geliştirmek & destek olmak için İstanbul’daki Meslek Eğitim Teknik Liselerinde önümüzdeki eğitim & öğretim döneminde tamamiyle ücretsiz, gönüllü olarak Milli Oyun yazılımı ve Tasarımı alanında eğitim vermeyi planlıyor. Lise çapında, dünyaya kafa tutabilecek milli E-Spor takımlarının oluşturulması, Unreal Engine 4 ve genel oyun yazılımı üretimi üzerine detaylı eğitim verilmesiyle amaçlanan proje, Türkiye’nin genç neslinin kendi yazılımlarını üretebilmesi ve dünya çapında 100 Milyar dolarlık sektörde tüketen değil üreten nesiller yetiştirilmesinde katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Firma, eğitimlerin ardından başarılı öğrencileri destekleyen imkanlar sunmayı planlıyor. Bu sayede öğrenciler, RealityArts’ın dünya çapındaki projelerinin de bir parçası olup henüz genç yaşta profesyonel bir ortamda kendilerini geliştirebilecekler. Ayrıca bu organizasyonun zaman içinde imkanlar elverdiği taktirde tüm Türkiye çapında diğer illerde de sosyal sorumluluk projesi olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.