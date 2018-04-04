Turkcell’den yerli ve milli yapay zekâ

Yerli yapay zeka, bu seneki Turkcell Teknoloji Zirvesi’nin öne çıkan konusu oldu! Bu yıl 10 binin üzerinde katılımla rekor kıran Teknoloji Zirvesi’nde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu, ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye tanıttığı dijital asistanı Alexa’nın çok yakında Türkçe versiyonunun geleceğini belirtti ve “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: “Yapay zekânın Einstein’larını el üstünde tutacağız. Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zekâ, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: “2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek, insanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan: “Büyük veriyi elinde bulundurmak ve iyi bir şekilde analiz edip değerlendirmek çok mühim. Verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmek en büyük amacımız olacak.”

Yapay Zekânın babası olarak bilinen Stuart J. Russell: “Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat bunları yaparken insan faktörünün unutulmaması çok önemli.”

Turkcell tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesinde yapay zekâlı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Dijital şova ev sahipliği yapan zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu, ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye tanıttığı Alexa’nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunu, Türkçe konuşan yapay zekânın geleceğini belirterek, “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.

Kaan Terzioğlu şunları söyledi: “Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verebilmek ve müşteriler bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak için çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye’nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.” “

“Savaşlar data yüzünden çıkacak”

Teknoloji Zirvesi’nin açılışına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şunları söyledi: “2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek, insanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek. Bunları yaparken de güvenlik bizim önceliğimiz olacak. Geleceğin savaş alanı olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Bu yıl, kamuda siber güvenlik alanında detaylı ve geniş kapsamlı tedbir kontrol ve denetim mekanizmalarını oluşturuyoruz. Bugün, şimdi, geleceğe ilişkin hedeflerimiz öngörülerimiz var ama bugün için yapılması gerekenleri de başkalarından beklemeden yapmak durumundayız.”

Anadolu’da binlerce küçük Aziz Sancar var

Günümüz petrolünün teknoloji olduğunu dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: “İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracağız. Türkiye’nin otomobilde kendi markası ile büyük oyuncu olmak için yola çıkmasının bu inanç ve potansiyelle başarıldı. Bundan sonra da yapay zekânın Einstein’larını el üstünde tutacağız. Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zekâ, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

“Kişisel bilgileri satana sıkı önlem geliyor”

Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti. Sayan, “Kullanıcıların kişisel verilerini kullanması konusunda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Kişisel veriler kullanılarak davranış mekanizmaları öğrenilirken bir yandan verimiz sömürülmekte. Bizim vatandaşımızın haklarını dev firmalara karşı korumak için bize büyük rol düştü. Bu alanda sıkı önlemler getireceğiz. Büyük veriyi elinde bulundurmak ve iyi bir şekilde analiz edip değerlendirmek çok mühim. Verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmek en büyük amacımız olacak.”

“5 milyar kişiyi birbirine bağlıyor”

GSMA Genel Direktörü Mats Granryd, mobil geleceği şekillendiren gelişmeler, operatörler ve düzenli kuruluşların neler yapması gerektiğinden bahsetti. Granryd, “Mobil dünyanın birleştirdiği 5 milyar kişi var ve bu sayı hızla artmakta. Gelecekte çok daha fazla video 360 derece videolar, sanal gerçeklik, avatarlar hayatımızda olacak” dedi.

Yapay zekâda insan faktörü unutulmamalı

Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, “Arık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi. Yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da yanıt veren Russell, “Şu anda, yapay zekâ insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için, onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız” diye konuştu. Russell sözlerini şöyle sürdürdü: “2010’da en iyi programlarını yüzde 30’luk hata payı oluyordu. 2015 te insanın yaptığı hata oranı yakalandı 2017’de yüzde 2’ye düştü. Yapay zekâ insan zekâsını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yapay zekâ ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH’ya baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu. Google facebook da bu rakamın peşinde.”

“Geliştirilmiş zeka bize ilham verecek”

IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High, ‘İçgörüden ilhama, bilgisayarın hayatımızda değişen rolü’nü konuştu. Rob High, “Yapay zeka yerine ‘geliştirilmiş zeka’yı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz” dedi. Huawei Teknoloji Başkanı Paul Michael Scanlan da 5G’nin hayatımızı nasıl yenileyeceğine yönelik bilgiler paylaştı.

35 bin ziyaretçi ve 500 bin dijital takipçi

Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Zirve 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getirdi. ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganıyla açılan zirvede, ‘Türkiye Yapar’ ve ‘İnsan İçin Teknoloji’ konuları tartışıldı. Teknoloji Zirvesi bugüne kadar 800 yerli ve yabancı fikir önderini ağırlarken toplam 35 bin ziyaretçi ile 500 bin takipçi tarafından dijital platformlardan takip edildi.