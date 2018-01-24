Yerli girişim Poltio, New York’ta ofisini açtı

Garanti Bankası’nın girişim hızlandırma programı GarantiPartners’ın ilk mezunlarından, Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu Poltio.com, Aralık ayı itibarıyla programı tamamladı.

GarantiPartners desteğiyle ürün geliştirme süreci, globalleşme ve büyümeye odaklanan Poltio, programa kabul edildikten sonra cirosunu %119 artırmakla kalmayıp, 1 milyon TL’lik yatırım aldı. Poltio.com bu yatırımla global bir açılım yaparak New York’ta Poltio Inc’i kurdu ve ilk yabancı müşterisiyle de çalışmaya başladı. Ağustos 2014’te hayata geçirilen Poltio.com’da bugüne kadar yaklaşık 16 milyon tekil kişi tarafından 200 milyon oy kullanıldı. Poltio.com bu rakamlarla Türkiye’nin en çok görüş bildirilen sosyal anket platformu olmayı başardı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Garanti olarak, yeni iş kuran, yeterli sermayeye ulaşmak ve fikrini anlatmak isteyen, ancak gerekli yol ve kaynaklara erişemeyen erken aşama girişimcilere ve KOBİ’lere hizmet vermeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. GarantiPartners programına kabul edilen yeni kurulmuş, etki alanı geniş, yüksek değer yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan girişimlere önce bir yol haritası hazırlıyor ve çalışma planı oluşturuyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilir büyümelerine yönelik İK planlaması yapıyor, işletmenin mevcut kaynaklarını optimum düzeyde kullanmasını sağlayacak ve operasyonel verimliliğini artıracak bir strateji belirliyoruz. İlk mezunlarımızdan olan Poltio’nun GarantiPartners’ta çalıştığı süre boyunca gösterdiği gelişimden büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde Poltio ekibinin çok daha başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz. GarantiPartners’taki tüm girişimcilerimizin, bilgi ve tecrübelerini artırarak, Poltio örneğinde olduğu gibi, gösterdikleri gelişimle, diğer girişimcilere örnek olmasını ve ilham vermesini sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Poltio’nun Kurucu CEO’su Ahmet Tosun da, “Tüm ekip olarak Poltio’nun sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kullanılan bir platform olacağına inanıyoruz. GarantiPartners programında Türkiye’de ofis, mentörlük ve Garanti Bankası’ya işbirliği gibi bir çok destek aldık. Organize ettikleri Silikon Vadisi seyahatinde birçok yatırımcıya sunum yapma fırsatımız oldu ve aldığımız geri bildirimlerle yurt dışı vizyonumuzu çizdik. Bu kapsamda geçtiğimiz Ağustos ayında New York ofisimizi açtık ve ilk müşterimizle çalışmaya başladık.” diye konuştu.