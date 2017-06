Yerli akıllı kumaş teknolojisi girişimi Thread In Motion, ilk yatırımını aldı

Kumaşın kullanıldığı tüm giysi ve eşyaları akıllandırmak üzere yola çıkan, yerli teknoloji girişimi Thread In Motion, Startupbootcamp Istanbul programından 2017 başında mezun olduktan sonra küresel bir marka olma yolunda ilerlemek adına ilk büyük adımını atarak 350 bin dolarlık yatırım aldı. Bu ilk yatırım turuyla birlikte şirketin yakın zaman planı; Ağustos ayında Londra ve 2017 yılı son çeyreğinde ise ABD’de ofis açarak dünya çapında çıkış yakalamak.

Thread In Motion, Türkiyenin önde gelen girişim geliştirme platformlarından StartersHub, seri üretimde işbirliği yaptığı Reisoğlu İplik ve melek yatırımcı olarak Ebru Dorman’dan toplamda 350 bin dolarlık yatırım aldı.

Dünyanın ilk akıllı takım elbisesi Türkiye’den

Bu yılın başında ilk ürünü akıllı mont Skadi Jacket’ı geliştiren Thread In Motion yakın dönemde bir eldiven ve takım elbise markası ile de iş birliği yaptı. Konu hakkında bilgi veren Thread In Motion Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu, “Yaptığımız anlaşmayla birlikte dünyanın ilk akıllı takım elbisesi bir Türk markasıyla çıkacak. Ayrıca tüm dünyanın en önemli trendlerinden biri olan Endüstri 4.0’a geçişte önemli bir örnek teşkil edecek, üzerinde çalıştığımız akıllı eldivenler de üretim aşamasında. ” dedi.

Kumaşlar akıllanıyor

Dünyanın önde gelen hızlandırma programlarından Startupbootcamp Istanbul’dan ilk tohum yatırımını alıp, 2017 başında mezun olarak yolculuğuna başlayan Thread In Motion’ın üzerinde çalıştığı teknoloji sayesinde her türden kıyafet, cüzdan, ev koltuğu, perde, araba koltuğu, yatak ve benzeri eşyalar kendi işlevlerine uygun biçimde akıllı özelliklerle donatılacak. Kumaşın olduğu her alana teknoloji üretmek için yola çıkan bu girişim, aldığı ilk tur yatırımla birlikte hem ülkemizde, hem de uluslararası arenada önemli projeler için güç toplamış oldu. Yaptıkları işte geleceği inşa ettiklerini belirten Kadir Demircioğlu’na göre geliştirdikleri bu çözümle herhangi bir cihazı kontrol etmenin yanı sıra, hayati önem taşıyan bilgileri takip etmek de son derece kolay olacak. Demircioğlu, şu sözlerle üzerinde çalıştıkları işin önemini anlatıyor: “Ürettiğimiz teknoloji, uykunuzu analiz eden bir nevresimden, egzersiz yaparken kaslarınızın gelişimini gösteren bir spor kıyafetine kadar her alanda çalışma yapabilen dinamik bir AR&GE yapısına sahip. Amacımız; Türkiye’nin tekstil sektöründeki mevcut bilgi birikimini ve deneyimini teknolojiyle birleştirerek dünya çapında fark yaratan ve rekabet edebilen ürünler üretmek.”