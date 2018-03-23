Yenilenebilir Enerji Kullanımı Nasıl Artırılabilir?

21. yüzyılda gezegenimizdeki en büyük sorunlardan biri küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği. Enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkan sera gazı ve karbonmonoksit salınımı, Dünya’nın hızlı bir şekilde ısınmasına neden oluyor. Etkilerini şimdiden hissetmeye başladığımız küresel ısınma için sürdürülebilir önlemler alınmazsa yakın gelecekte tüm canlılığını tehdit eden sorunlarla karşılaşacağız.

Sera gazı ve karbon ayak izlerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak ve enerji tasarrufu yapmak şart. Üretim ve tüketim süreçlerinde açığa çıkan sera gazı ile dünyaya ciddi olumsuz etkileri olan kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar yerine, çevreci teknolojilerin kullanılması ve günlük yaşamda enerji verimliliği ilkesinin benimsenmesi gezegenimizin geleceği açısından vazgeçilmez öneme sahip.

Çevreci teknolojiler ile kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları, sera gazı oluşumuna neden olmadığı için küresel ısınma hızını artırmıyor. Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını artırmak ve daha fazla enerji tasarrufu yapmak gerekiyor.

Neden Yenilenebilir Enerjiyi Tercih Etmeliyiz?

Enerji tasarrufu sağlamak ve doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemek için çevreci teknolojilerin kullanımına önem vermek gerekiyor. Günlük yaşamda gereksiz kullanımların önüne geçerek enerji tasarrufu yapılabileceği gibi endüstriyel alanda da çevre dostu teknolojilerle enerji verimliliği sağlanabilir.

Çevre tahribatına yol açmadan düşük maliyetlerle enerji üretebilmek için rüzgar, güneş ya da biyokimya gibi enerji kaynakları kullanılabiliyor. Enerji alanındaki teknolojilerin gelişmesi, yenilenebilir enerji santrali kurulumu için gerekli olan sermayeyi azaltıyor. Böylece yüksek verimlilik sağlayan, çevre dostu, yenilenebilir enerji üretimi her anlamda daha avantajlı hale geliyor.

Şehirleşmenin getirdiği sorunlardan biri olan atıkların, yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesini sağlayan biyogaz teknolojisi ile enerji santrallerine güç sağlamak mümkün hale geliyor. Atıkların işlenmesiyle yenilenebilir enerji ve ısı enerjisi oluşturulabiliyor. Çevre dostu enerji santralleri için biyogaz teknolojisi Türkiye’de kullanılıyor.

Günlük Yaşamda Enerji Verimliliği Nasıl Sağlanır?

Enerji tasarrufu yaparak verimliliği artırmak için elektrikli ev eşyaları, ısınma sistemleri ya da ulaşım araçları kullanımına dikkat etmek gerekiyor. A+ sınıfı enerji tüketimine sahip olan beyaz eşyaları tercih etmek, kömür gibi fosil yakıtlar yerine doğal gaz veya elektrikli ısınma sistemleri kullanmak ve kısa mesafelere otomobil yerine yürüyerek veya bisikletle ulaşmak alınabilecek basit önlemlerin başında geliyor.

Günlük yaşamda enerji tasarrufu yapmak tüm dünyayı etkileyebilecek olumlu sonuçlara yol açabileceği gibi endüstriyel anlamda da çevreci teknolojilerin desteklenmesi gerekiyor. Enerji santrallerinin çevre dostu teknolojilerle kurulması, rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal kaynakların yaygınlaşması enerji verimliliği açısından önem taşıyor.

Rüzgar enerjisi, önemli bir altyapı ve sermaye gerektirirken güneş enerjisi üreten paneller düşük maliyetlerle yapılabiliyor. Binaların çatısına, sera alanlarına ya da teknelere güneş enerjisi paneli kurarak elektrik enerjisi sağlamak mümkün hale geliyor.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin yüzde 30’u kömür kullanılarak elde ediliyor. Fosil yakıt türlerinden biri olan kömürün hem çıkarılma ve işlenme aşaması hem de kullanım süreci sera gazı salınımına neden olduğundan, çevre dostu enerji için kömür kullanımının en aza indirilmesi önem taşıyor. Güneş ve rüzgar gibi doğal enerji kaynaklarının kullanımı için oldukça avantajlı bir coğrafi konumda yer alan Türkiye’de çevreci teknolojilerin daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılması, çevreye verilen zararı önlemek ve enerji verimliliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de çevreci teknolojiler ile enerji üretimi üzerine önemli çalışmalar yapan GE’nin bu alandaki faaliyetlerini takip etmek ve enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için GE Türkiye Blog’u ziyaret edebilirsiniz.