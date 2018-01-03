Yeni yıla alışveriş yaparak girdik

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, yılbaşı gecesinin ve yeni yılın ilk gününün satış verilerini açıkladı. Sonuçlara göre, 31 Aralık 2017 günü en fazla satış gece saatlerinde yapıldı. 2018’i alışveriş yaparak karşılayan kullanıcılar yılbaşı gecesi en çok bebek bezi alırken, 2017’de satılan son ürün cep telefonu, yeni yılda satılan ilk ürünler ise bulaşık deterjanı ve derin dondurucu oldu.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, 2018’i karşılama heyecanıyla geçen 31 Aralık 2017 akşamı ve yeni yılın ilk gününe dair alışveriş verilerini paylaştı. Platformun açıkladığı sonuçlara göre, yeni yıla girmemize saniyeler kala bile alışveriş devam etti. Saat tam 23.59.56’yı gösterirken GittiGidiyor aracılığıyla İstanbul’dan Konya’ya cep telefonu satıldı. 1 Ocak 2018’in ilk satışları da İstanbul’dan yapıldı. Yeni yıla girdikten saniyeler sonra, saat tam 00.00.06’da bulaşık deterjanı ve 00.00.08’de derin dondurucu satıldı.

Saat 23.00’te satış hacmi ortalamanın yüzde 60 üzerine çıktı

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 20 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verilerine göre, kullanıcılar yılbaşı gecesini alışveriş yaparak geçirdi. 31 Aralık 2017’de saat 18.00 itibariyle artmaya başlayan satışlar saat 23.00’te o günün ortalama satış hacminin yüzde 60 üzerine çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni yıl sabahı en çok bitki çayı satıldı

Yılbaşı gecesi en çok bebek bezi satılırken, onu sırasıyla bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır deterjanı ve akıllı LED TV izledi. Yeni yılın ilk sabahında ise kullanıcılar en çok bitki çayı, ardından çamaşır deterjanı ve bebek bezi satın aldı.