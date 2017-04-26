Yeni Nesil Su Geçirmez Bluetooth Walkman: Sony WS620

Müziğin ne zaman nerede lazım olacağı belli olmaz. Yağmurda, duşta, denizde, havuzda, nerede olursa olsun müziksiz kalmak istemeyenler için Sony’nin yeni WS620 Serisi su geçirmez özelliğiyle imdada yetişiyor. Her arazi şartında egzersiz yapmaya imkan sağlayan Bluetooth özellikli Walkman, Haziran’dan itibaren GittiGidiyor’da satışta olacak.

Karla kaplı dağlarda yürümekten okyanusta yüzmeye kadar ağır çevre koşullara dayanmak üzere üretilen yeni Sony Walkman WS620, maksimum denge ve konfor için gelişmiş ergonomik, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bluetooth ve NFC üzerinden tek dokunuşla akıllı telefona kolayca bağlanan cihaz, kullanıcısının çevresiyle iletişimi kesmemesi için Ortam Sesi moduna sahip. Sony’nin suya ve toza dayanıklı yeni WS620 Serisi Walkman’i, ister suda olsun isterse karada, tercih edilen egzersize odaklanmaya imkân veriyor. Artık, Bluetooth Kablosuz Teknolojisine de sahip olan bu sağlam hepsi bir arada kablosuz MP3 Çalar, daha uzun ve yoğun antrenmanların vazgeçilmezi olacak.

Her mevsimde kullanılabilir

WS620 Serisi’nde, en iyi idman yaptığınız koşullara dayanmak üzere üretilen etkileyici iki kablosuz spor Walkman NW-WS623 (4GB) ve NW-WS625 (16GB) yer alıyor. -5 ila 45 derece arası sıcaklıklarda çalışan ve IP6X standardında toz gibi küçük parçacıklara dayanıklı olan Walkman Serisi, plajlardaki egzersizlerinizde de size mükemmel şekilde eşlik ediyor.

Sıcak bir günde yüzerek serinlemek istiyorsanız, her ikisi de su geçirmez olan bu modeller, ister havuzda ister denizde 30 dakika boyunca 2 metreye kadar suyun altında kullanılabiliyor.

Hız, yoğunluk ve dayanıklılık için üretildi

WS610 serisine göre %35 daha küçük olan, ince ve hafif tasarımı ile WS620 serisi, kulağınıza konforlu bir şekilde oturuyor. Siyah, mavi, misket limonu sarısı veya beyaz renklerde temin edilebilen cihazların kulağa daha iyi oturması, hangi hareketi yaparsanız yapın, kulağınızdan çıkmamasını sağlıyor.

Yollarda da başarınızın önünü açın

Yeni WS620 Serisi ile Sony ilk defa, su geçirmez bir Walkman için, Ortam Sesi modu adı verilen eşsiz gürültü kontrol teknolojisini de sunuyor. Bu teknoloji, daha iyi bir idman için, dilediğiniz zaman etrafınızdaki sesleri de duymanıza imkan veriyor.

Nerede antrenman yaparsanız yapın, WS620 Serisi ile, tek dokunuşla kolayca devreye giren Ortam Sesi modu, dinlediğiniz müzik dışında çevredeki sesleri de net şekilde duymanıza imkan veriyor. Bu özellik, bisikletle gerçekleştirdiğiniz dayanıklılık artırma idmanlarında dışarıdaki kuşların sesini cihazınızı çıkarmadan duymanıza ve tek bir anı bile kaçırmaksızın birlikte idman yaptığınız arkadaşınız veya antrenörünüzle konuşmanıza imkan veriyor.

Uyan, hazırlan ve çık

Hızlı Şarj, Walkman’i sadece 3 dakikalığına şarja takarak aralıksız 60 dakikalık idmana hazır olmanız anlamına geliyor. Ya da dilerseniz, pili tam olarak şarj ederek sevdiğiniz parçaları 12 saate varan bir süre boyunca dinleyebilirsiniz.

Mükemmel sadelik

Sadece Walkman’i bilgisayarınıza bağlayın, dinlemek istediğiniz dosyaları sürükleyip bırakın; artık size yük olacak ekstra bir aparat olmaksızın kulaklarınızda en iyi ezgilerle dünyayı fethetmeye hazırsınız. Ya da dilerseniz, telefonunuzla Bluetooth ya da NFC üzerinden tek dokunuşla bağlantı kurarak idman şarkı listenizi yanınızdan ayırmak istemediğiniz telefonunuzdan çalabilirsiniz.