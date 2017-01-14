Yeni iPad modellerinin özellikleri nasıl olacak?

Apple’ın iPhone geçtiğimiz yılın 7 Eylül’ünde tanıttığı iPhone 7 serisi, henüz pazarlama anlamında sıcak günlerini yaşarken, bu defa da tablet cephesinde sıcak zamanlar yaşanmaya başlandı. Zira iPad tabletlerde yeni ekran boyutlarının geleceğine dair epeyce ciddi biçimde dillendirilen iddialar bir süredir dünya medyasında gündemi meşgul ediyor.

TEKNOLOG – Bu defa yeni tahminler, Apple’ı oldukça yakın takip eden bir analistten geldi. Şirkete yakınlığıyla da bilinen KGI Securities adlı strateji şirketinin şef analisti Ming-Chi Kuo’nun tahminleri, yeni iPad modelleri hakkında bilgiler içeriyor. Elbette en merak edilen konu, yeni iPad modelinin ekran boyutunun ne olacağı.

Üç farklı iPad modeli gelecek

Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu yıl içinde Apple, üç farklı iPad modeli tanıtacak. Geçtiğimiz yıl 12,9 inç ve 9,7 inç modelleri çıkan iPad Pro serisine bu yıl 10,5 inçlik modelin eklenmesi öngörüler arasında yer alıyor. İlk iPad Pro’nun gereğinden fazla büyük, ikincisinin de fazla küçük olduğuna dair eleştirilere karşılık olarak bu ara ekran boyutunun tercih edileceği söyleniyor.

Uygun fiyatlı iPad gelebilir

Ming-Chi Kuo’nun tahminleri, bu yıl gelmesi beklenen diğer iki iPad modeli hakkında da bilgiler içeriyor. Çok büyük olduğu eleştirileriyle karşılanan ve beklenen satış rakamlarına erişemeyen 12,9 inçlik iPad Pro’ya Apple’ın bir şans daha vermesi bekleniyor. Yeni özelliklerle donatılacak büyük iPad Pro’nun yanı sıra, bir de uygun fiyatlı model gelebilir. iPhone için geçtiğimiz yıllar daha uygun fiyatlı versiyon taktiği şirketin beklentilerini karşılamış olacak ki, bu defa iPad’de bunu deneyebilirler. Ekonomik iPad’in ekran boyutunun 9,7 inç seviyesinde olması tahmin ediliyor.