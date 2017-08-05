Yeni Apple Watch, iPhone’suz da çalışacak

Apple’ın akıllı saati Apple Watch, iPhone olmaksızın çalışabilecek. Firmanın yeni modeli bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple’ın iPhone olmadan da çalışan bir Apple Watch üzerinde çalıştığı belirtildi. Bloomberg’ün haberine göre, yeni Apple Watch, mobil ağlara bir iPhone’a gerek duymaksızın bağlanabilecek. Şirketin cihazı bu yıl sonuna kadar satışa çıkması için ABD ve Avrupa’daki tedarikçilerle görüştüğü belirtildi.

Apple Watch 2015’te piyasaya sürülmüş olsa da resmi satış rakamları henüz bilinmiyor. Apple’ın patronu Tim Cook Apple Watch’un en çok satan akıllı saat olduğunu savunsa da, Çin firması Xiaomi ve San Francisco merkezli Fitbit’in ‘giyilebilir’ cihazlarda Apple’ın önünde gittiği düşünülüyor. (kaynak: gazeteduvar)