Yeni Android virüsü Svpeng, korku salıyor

Android işletim sistemi kullanan cihazlarda “Svpeng” adı verilen, banka kartlarıyla ilgili verileri çalan yeni bir virüs tespit edildi.

Güvenlik uzmanları, sahte Flash oynatıcısı olarak yayılan Svpeng’in genel olarak engelli kullanıcılara destek olmak amacıyla tasarlanan kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri kötüye kullanarak cihazlarda kullanılan uygulamalarda yazılan metinleri çalabildiğini ve ayrıca ek bir takım hakları kendisinde toplayabildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, cihaz yazılımlarını güncel tutmanın bu zararlı yazılımdan korunmak için bir iş yaramadığı uyarısında bulunuyor. Sputnik’te yer alan habere göre, en büyük tehlike ise banka uygulamaları kullanılırken kendiliğinden ekran görüntülerini kopyalayıp saklaması ve bu verilerin daha sonra kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor olması.

Svpeng yüklendiğinde, program erişilebilirlik hizmetlerini kullanmak istiyor ve buna onay verilince yönetici hakları kazanıp cihazdaki varsayılan SMS uygulaması haline geliyor. Zararlı yazılım, yönetici haklarını kapatmaya yönelik tüm çabaları boşa çıkardığı için yeni virüsle mücadele etmek son derece zor.