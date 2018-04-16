Yaza Formda Girmek İsteyenler Alışverişe Başladı

Evet, havalar ısınıyor ve yaza formda girmek isteyenler alışverişe başladı! Baharla birlikte açık havada spor yapmanın vakti de geldi. Sporseverler ve yaza formda girmek isteyenler alışverişe başlayınca spor ürünlerinin satışı tırmanışa geçti. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un verilerine göre, nisan ayının ilk 10 gününde akıllı bileklik ve bisiklet satışları mart ayına kıyasla yaklaşık 3 kat arttı.

Havanın ısınmasıyla birlikte açık havada spor sezonu açıldı. Sporseverlerin ve yaza formda girmek isteyenlerin yarattığı talep baharı karşılar karşılamaz spor ürünlerinin satışını önemli ölçüde artırdı. Aylık ziyaret sayısı 85 milyonu* bulan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verilerine göre, nisan ayının ilk 10 gününde satılan akıllı bileklik ve bisiklet sayısı mart ayına kıyasla neredeyse 3 kat yükseldi. Aynı dönemde spor ayakkabı satışında da yüzde 50’lik artış gerçekleşti.

Bisiklete ortalama 750 TL bütçe ayrılıyor

Platformun açıkladığı verilere göre; kullanıcıların bisiklete ayırdığı ortalama bütçe 750 TL oldu. Kadın ve erkek modellerinde spor ayakkabıya ortalama 180, adım sayma özellikli akıllı bilekliklere ise ortalama 100 TL bütçe ayrıldı.

“Spor yapanların ilk tercihi açık havada olmak”

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, bahar aylarının gelmesiyle birlikte spor ürünlerinin satışlarına yansıyan artışı şöyle değerlendirdi: “GittiGidiyor olarak geçtiğimiz yıl online olarak yaptırdığımız ankete göre, yüzde 37,5 gibi bir oranla Türkiye’de sporseverlerin en çok açık havada spor yapmayı tercih ettiklerini gördük. Bu tercihin alışveriş trendine de net olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Önceki yıllarda gözlemlediğimiz gibi, bu yıl da nisan ayının başlamasıyla spor ürünlerinin satışı hız kazandı. Nisanın ilk 10 günü itibariyle bisiklet, spor ayakkabı ve akıllı bilekliklere olan rağbet çok ciddi oranlarda arttı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ankette, sporseverlerin performans ölçümünü önemsediği ve akıllı bileklik, akıllı saat gibi yenilikçi cihazlarla yürüyüşe çıkmayı tercih ettiği sonucuna da ulaştık.”

GittiGidiyor’dan sporseverlere özel indirimler

GittiGidiyor’un bahar alışverişini birbirinden avantajlı kampanyalarla desteklediğini dile getiren Elçin, nisan ayının sonuna kadar bisikletlerde yüzde 20 ila yüzde 50 ve spor ayakkabılarda yüzde 20 ila yüzde 60 arasında indirim uygulanacağını; akıllı bilekliklerde ise yüzde 40’a varan fiyat avantajının devam edeceğini belirtti.