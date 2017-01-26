Yarıyıl tatilinde kırık nota hediye motivasyonu

GittiGidiyor’un sömestr anketine göre, ebeveynlerin yüzde 59’u, “Kötü karne getirse de motivasyon sağlamak için çocuğuma hediye alırım” diyor. Çocukların yüzde 51’i teknoloji ürünü talep ederken, bu kategoriyi yüzde 28 ile oyuncak izliyor. Anket, babaların annelere kıyasla hediye alımına daha fazla bütçe ayırdığını da ortaya koyuyor.

TEKNOLOG – İlk dönemin yorgunluğunu ve stresini atmak için sabırsızlanan milyonlarca öğrenci 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden anne ve babaların bu dönemde çocukları için hediye alışverişi alışkanlarını ortaya çıkaran bir araştırmaya imza attı.

Türkiye genelinde 7 bin 112 kişinin oy kullandığı anketin sonuçlarına göre, hem anneler hem de babalar çocuklarının karnesi beklentileri karşılamasa da motivasyon amacıyla hediye almayı tercih ediyor. “Çocuğunuzun karnesi kötü gelse bile motivasyon amacıyla hediye alır mısınız?” sorusuna yanıt veren ebeveynlerin yüzde 59’u “evet” derken, annelerde bu oran yüzde 56, babalarda yüzde 60 olarak ölçüldü.

Teknoloji ürünü oyuncağı geride bırakıyor

Çocukların en çok tercih ettiği hediye kategorisinde ise teknoloji ürünleri açık ara önde çıktı. “Çocuğunuz ne tür hediyelerden hoşlanır” sorusunu yanıtlayan anne-babaların yüzde 51’i “teknoloji” seçeneğini işaretlerken, bu kategoriyi yüzde 28 ile oyuncak, yüzde 12 ile giyim, yüzde 8 ile kırtasiye takip etti.

GittiGidiyor’da yapılan alışverişler de bu talebi doğrular nitelikte. Sömestr döneminde platform üzerinden en çok satılan teknoloji ürünleri tablet, oyun konsolları ve cep telefonu şeklinde sıralanıyor.*

Hediye seçiminde ebeveynlerin en çok göz önünde bulundurduğu konu ise çocuklarının gelişimine katkı sağlamak. Ankette çocuğuna yarıyıl hediyesi aldığını belirten anne-babaların yüzde 37’si onun gelişimini destekleyecek bir seçeneğe yöneldiğini ifade etti. Yüzde 33’lük kesim çocuğunun ihtiyacına göre hediye seçtiğini belirtirken, yüzde 20’nin karne notuna göre, yüzde 10’luk kesimin de çocuğunun isteğine göre hareket ettiği ortaya çıktı.

Babalar daha fazla bütçe ayırıyor

Hediye alımı için ayrılan bütçe konusunda ise babalar daha cömert davranıyor. Karne hediyesi için bütçesini açıklayanların yüzde 54’ü 50-250 TL arası harcama yaptığını belirtti. Annelerin yüzde 47’si 0-50 TL hediye bütçesi ayırırken bunu yüzde 45 ile 50-250 TL, yüzde 6 ile 250-500 TL ve yüzde 2 ile 500 TL ve üstü takip etti. Babaların yüzde 56’sı ise karne hediyesine 50-250 TL bütçe ayırdığını ifade etti. 0-50 TL arası bütçe yüzde 30 ile 2’nci sırada, 500 TL ve üzeri bütçe yüzde 10 ile 3’üncü sırada, 250-500 TL arası bütçe ise yüzde 5 ile son sırada yer aldı.

Öğrenciler tatillerini evde geçiriyor

Anket, öğrencilerin yarıyıl tatilini nerede geçirdiğine yönelik noktaya da ışık tuttu. Öğrencilerin yüzde 73 gibi büyük bir çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, yüzde 10’u aile büyüklerini ziyaret ettiğini belirtti. Yüzde 7’lik kesim “Ailecek yurtiçinde tatile çıkarız”, yüzde 5’lik kesim “Arkadaşlarımla tatile çıkarız”, yüzde 2’lik kesim “Ailecek yurtdışında tatil yaparız” yanıtını verdi. Staj yapmayı tercih edenler ise yüzde 3’lük kesimi oluşturdu.