Yarın tanıtılacak yeni iPhone’ların özellikleri sızdırıldı

Artık nefesler tutuldu ve Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına saatler kaldı. Yarın Türkiye saatiyle akşam 20:00 civarında Kaliforniya’da gerçekleştirilecek lansmanda yeni modeller sahnede boy gösterecek. Geçtiğimiz aylarda pek çok görüntü ve teknik bilgi sızdırıldı ve haberlerimizde bunlara yer verdik. Amerikan teknoloji yayınlarında yer alan bilgiye göre, Apple’ın yeni telefonunun ismi “iPhone X” olacak.

Sızan yeni bilgilere göre Apple, üç yeni model tanıtacak. Bunlardan ikisi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak adlandırılacak. Sızan diğer önemli bilgi ise, parmak izi okuyucu özelliği olan Touch ID yerine yüz tanıma sistemi (Face ID) devreye görecek. Ayrıca Animoji adlı özellik sayesinde 3D teknolojisi ile kullanıcının mimiklerini taklit edebilen emojiler gönderebilecek.

Geçmiş dönemde çıkan haberlerde iPhone Pro olarak bilgisi gelen yeni telefonun adının ise “iPhone X” olacağı olduğu ortaya çıktı. Ünlü geliştirici Steven Troughton-Smith, sızdırılan iOS 11 GM sürümü üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yeni amiral gemisi modelinin iPhone X adını taşınayacağını fark ettiğini söyledi. Diğer modellerin adı da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus şeklinde olacak.

Bu konuda farklı görüşler de var. Kimilerin göre ise Apple, ters köşe yaparak iPhone 7S versiyonu çıkarabilir. Fakat devrimci özellikleri, iPhone’un 10. yılına denk getirmesi de olası. Böyle olursa, iPhone 8 adını vermesi ve üst seviye model olarak da iPhone X gibi bir model çıkarması şaşırtıcı olmaz.