Yapay zeka özelliklerine sahip LG V30S, MWC 2018’de tanıtılacak

LG Electronics, ThinQ ailesinin ilk mobil üyesini Mobile World Congress (MWC) 2018’de tanıtacak. LG Electronics’in yapay zeka özelliklerine sahip en yeni amiral gemisi LG V30S, tüketicilere kullanıcı dostu bir mobil deneyim sunuyor.

Temeli LG V30 platformuna dayanan LG V30SThinQ, en yeni Yapay Zeka teknolojilerini, tüketicilerin günümüzdeki ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre entegre ediyor. Bilindiği üzere ThinQ platformu, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı LG’nin beyaz eşya ve tüketici elektroniği ürünlerini tek bir çatı altında toplamak üzere ilk olarak CES 2018’de tanıtıldı. LG’nin tüketicilerin ihtiyaçlarını ön planda tutan insan odaklı bir “Yapay Zeka” şirketi olma hedefi ile oluşturduğu ThinQ vizyonu, yapay zekayı, kolay ulaşılabilir ve korkutucu olmayan bir şekilde konumlandırmayı hedefliyor.

LG, en çok tercih edilen akıllı telefon özellikleri için farklı ve sezgisel Yapay Zeka tabanlı çözümler üzerine çalışmaya bir yıl önce başladı. Kamera ve ses tanıma üzerine yoğunlaşan LG, “Vision AI” ile son derece kullanışlı bir akıllı kamera geliştirmeyi başarırken, “Voice AI” ile son geliştirilen akıllı telefon ses komutlarına derinlik katıyor.

Vision AI, sezgisel fotoğrafçılık dönemini başlatıyor

Vision AI, üç yeni akıllı kamera özelliğini içeriyor: “AI-CAM”, “QLens” ve “Bright Mode”. Vision AI bu özellikler sayesinde akıllı telefon görüntü deneyimini acemi-tecrübeli fark etmeksizin tüm fotoğraf tutkunları için otomatikleştirip, geliştiriyor.

Vision AI, nesneleri otomatik olarak analiz ederken portre, yemek, evcil hayvan, manzara, şehir, çiçek, güneş doğuşu ve gün batımı olmak üzere sekiz mod arasından en iyi çekim modunu öneriyor. Telefon, kameranın odaklandığı noktaları belirlemek için veritabanındaki görüntüleri analiz ettiğinden, kullanıcılarına en iyi ayarı önerebilmek için açı, renk, yansımalar, arka aydınlatma ve doygunluk düzeylerini dikkate alıyor.

QLens, online alışveriş deneyimini geliştirmek için QR kodlarını tarayarak, Yapay Zeka teknolojisinin resim tanıma yeteneklerinden daha fazla yararlanıyor. QLens sayesinde en düşük fiyatlı ve müşterinin ilgisini çekebilecek benzer ürünleri içeren alışveriş seçeneklerini tespit edip, önerebiliyor. Bunun yanı sıra yemek, moda ve ünlülere ait ya da benzer görsellere ulaşmak ya da heykel ve bina gibi tarihi eserler hakkında detaylı bilgi elde etmek için de QLens ile görsel arama gerçekleştirilebiliyor.

LG V30S ThinQ ile beraber gelen “Bright Mode” (Parlak Mod) ile düşük ışıklı ortamlarda çekilen görüntülerin kalitesi önemli ölçüde artıyor. “Bright Mode”, çoğu akıllı telefon kamerası gibi sadece ortam ışığını ölçmek yerine, görüntüleri iki kat daha fazla parlaklaştıracak algoritmalardan yararlanarak daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Voice AI: LG’nin özel ses komutları

Bir diğer yenilik olan Voice AI ise, sadece ses komutları ile kullanıcıların uygulamaları çalıştırmasına ve ayarları değiştirmesine olanak sağlıyor. Google Assistant’ın yanı sıra LG’ye özel olarak geliştirilen “Voice AI” ses komutları, Voice AI menü seçeneklerinde arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıp, belirli işlevlerin doğrudan seçilmesini sağlıyor.

Daha fazla hafıza, daha fazla depolama, daha canlı renkler

LG V30SThinQ, en zorlu müşteri taleplerini karşılayabilen özellikleri ile “amiral gemisi” tanımını farklı bir boyuta taşıyor. 6 GB’lık RAM kapasitesi ile çoklu görevler kolaylıkla yönetilebilirken, cihazın yüksek performansı garanti altına alınıyor. Buna ek olarak 128 GB depolama alanına sahip LG V30SThinQ ve 256 GB depolama alanına sahip olan LG V30S+ ThinQ, kullanıcıların depolama konusunda sorun yaşamayacağını ortaya koyuyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulan durumlarda ise microSD ile depolama alanı 2TB’a kadar yükseltilebiliyor.

6 inç veya daha büyük ekranlı akıllı telefonlar arasında halen en ince ve hafif tasarıma sahip olan LG V30SThinQ, elde ettiği ABD Savunma Bakanlığı onaylı 14 adet MIL-STD 810G testinden geçerek, dayanıklılık ve sağlamlık konusunda soru işaretine yer bırakmıyor. Yeni “Fas Mavisi” yeşil renk tonuyla güncellenirken, yeni “Platinum Gri” ise elegant ve sofistike tasarımıyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefon yapay zekasının kapsama alanı genişleyecek

LG, akıllı telefonlara yönelik yapay zeka özelliklerini daha geniş bir tabana yaymayı planlarken, bir yandan da mevcut özellikleri kullanıcılar için çok daha kullanışlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu noktada, yapay zeka özelliklerinin yeni nesil LG akıllı telefon modelleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yapay zeka özellikleri, LG akıllı telefon modellerinin donanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kablosuz güncellemeler yoluyla mevcut akıllı telefonlara da yayılacak. Bunun yanı sıra diğer LG akıllı telefonlar, daha iyi kullanıcı deneyimi sunabilmek için donanım ve diğer faktörlere bağlı olarak, ilerleyen dönemdeki yapay zeka güncellemeleri için değerlendirmeye alınacak.

Kilit Özellikler: