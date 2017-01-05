Yakıtsız uzay yolculuğu için büyük keşif

Uzay keşiflerinde yaşanan yakıt ihtiyacı sorununu çözebilecek bir buluş yapılmak üzere. Bilimciler, elektromanyetik itişli sürücüler için önemli bir aşama kaydettiler.

TEKNOLOG – Son haftalarda Mars’a yolculuk haberlerinin artış göstermesiyle birlikte uzay yolculuğunda yakıt sorunu tekrar gündemde. Bilimciler bu sorunu tamamen ortada kaldırmak adına uzun süredir bazı araştırmalar gerçekleştiriyor. Uzay keşfi konusunda dönüm noktası sayılabilecek bir keşfe imza atılmak üzere.

Big Think’te yayımlanan habere göre, uzay araçlarının yakıt kullanmadan uzun mesafeleri süratli biçimde almalarını sağlayacak elektromanyetik itişli sürücülerin geliştirilmesi konusunda önemli bir aşama kaydedildi.

ENERJİ SORUNUNU ÇÖZEBİLİR

Öngörülere göre Mars’a iki aylık bir süre içinde gidilmesini sağlayacak yakıtsız yolculuk teknolojisi, dünyada farklı alanlarda kullanılabilecek. Dünyadaki temiz enerji sorununu çözmesi beklenen elektromanyetik itiş sürücüleri sayesinde çevre kirliliği, iklim değişimi ve doğal hayatın korunması konularında önemli mesafeler kaydedilebilecek.

Sivil ve askeri havacılık alanlarında da önemli değişimler yaratması beklenen bu teknoloji üzerine ilk araştırmalar 1999 yılında İngiliz bilimci Roger Shawyer tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Elektromanyetik itiş sürücüsü teorisini ortaya atan Shawyer’in izinden gidemn bilimciler, çalışmalarını aralıksız sürdürdüler.

İMKANSIZ OLDUĞUNU SAVUNANLAR VAR

Öte yandan birçok fizikçi elektromanyetik itişli sürücülerin uygulanabilir olduğuna inanmamakta. Bunun başlıca sebebiyse sürücünün Newton’un hareketle ilgili üçüncü kanunuyla çelişmesi ki bu kanunun klasik mekaniklerin kurucu kanunlarından birisi olduğunu vurgulamak gerek.

Kanuna göre her hareket için karşı veya eşit güçte bir reaksiyon vardır. Sürücü ise tek yönde gidiyor ve yakıta ihtiyaç duymuyor. Bu durum hiçbir şey püskürtme oluşturmazken ve roketi itmezken nasıl ilerleyeceği sorusunu ortaya çıkarıyor.

Sürücünün çalışma mantığında ise elektriğin mikrodalga fotonlarına dönüştürülmesi ve kapalı koni şeklindeki kavitelere ateşlenmesi yatıyor. Fotonlar koninin büyük bitiş tarafından karşı itiş gerçekleştiriyor ve küçük olan uçtan ters yönde hızlanma sağlanıyor. Ayrıca bu sürücüyü kullanacak uzay gemilerinin tonlarca yakıt taşımaması çok daha hafif olmalarını ve yüksek hızlara çıkabilmelerini sağlayabilecek.