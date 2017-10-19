Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yüzde 72 arttı

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre yabancı kartlarla haziran-eylül döneminde yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 72 artarak 11 milyar liraya ulaştı. Ödemelerin yarısı havayolları, konaklama ve giyim sektörlerinde gerçekleşirken, 2017 yaz döneminde yabancı turistler kartlarla en çok İstanbul’da ödeme yaptı.
Yabancı turistlerin Türkiye’de yaz tatilinde yaptığı harcama geçen yıla göre yüzde 72 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 10,9 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bu artışla beraber 2016 yılının Haziran-Eylül döneminde yüzde 3 olan yurtiçinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2017 yılının aynı döneminde yüzde 5’e ulaştı. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 449 TL olarak gerçekleşirken, bu ödemelerin yüzde 31’ini internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.
Tablo 1: Yabancı Kartlarla Yurtiçinde Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı
|Yabancı Kartlarla Ödemeler
|2016 Haziran-Eylül
|2017 Haziran-Eylül
|Değişim
|Tutar (Milyar TL)
|6,3
|10,9
|%72
|Yurtiçinde Yapılan Kartlı
Ödemeler İçindeki Payı
|%3
|%5
Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısı havayolları, konaklama ve giyim sektöründe gerçekleşti
Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise en fazla payın yüzde 22 ile havayolları sektöründe olduğu görülüyor. Havayolları sektörünü yüzde 18 pay ile konaklama, yüzde 14 pay ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 pay ile market ve AVM ile kuyumculuk sektörleri takip ediyor.
Tablo 2: Yabancı Kartlarla Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)
|Sektörel Kartlı Ödeme (Milyon TL)
|2017 Haziran-Eylül
|Yabancı Kartlarla Ödemeler İçindeki Payı
|Konaklama
|1.970
|%18
|Giyim ve Aksesuar
|1.522
|%14
|Market ve AVM
|801
|%7
|Kuyumcular
|750
|%7
Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 5 ilde yoğunlaşıyor
Tablo 3: Yabancı Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarının İl Bazında Dağılımı
|İl
|Yabancı Kartlarla Ödeme Tutarı Dağılımı
|İstanbul
|%49
|Antalya
|%22
|Muğla
|%9
|İzmir
|%3
|Trabzon
|%2
Toplam kart adedi 188 milyonu aştı
Tablo 4: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
|Kart Sayıları (Milyon Adet)
|2016 Eylül
|2017 Eylül
|Değişim
|Banka Kartı
|114,7
|127,3
|%11
|Kredi Kartı
|57,7
|61,3
|%6
|Toplam
|172,4
|188,6
|%9
Banka kartı ile ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı %11’e ulaştı
Tablo 5: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
|Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
|2016 Eylül
|2017 Eylül
|Değişim
|Banka Kartı
|4,5
|6,1
|%37
|Kredi Kartı
|44,5
|50,9
|%14
|Toplam
|49,0
|57,0
|%17