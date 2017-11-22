Xperia’yla çekilen kısa filmin kurgusunu ödüllü yönetmen Mateo Willis yapacak

BBC tarafından hazırlanan Blue Planet 2’deki çalışmalarıyla ün kazanan kameraman ve yönetmen Mateo Willis, dünyanın farklı bölgelerinden 34 bağımsız film yapımcısının katkılarıyla hazırlanacak kısa filmin kurgusunu yapacak.

Kısa filmdeki tüm içerikler, Xperia akıllı telefonların Süper yavaş çekim, Öngörülebilir Yakalama, SteadyShot ve 4K kayıt özellikleri kullanılarak çekilecek. Xperia XZ1 ile doğal dünyanın eşsiz güzellikleri keşfedilecek. Günlük hayatın en mükemmel anlarını vurgulayacak olan altı dakikalık film, internet ortamından izlenebilecek.

Emmy ve BAFTA ödüllü, modern televizyonun en ilgi çekici doğa belgesellerinden olan Blue Planet II, Planet Earth II ve Frozen Earth gibi projelerde imzası bulunan görüntü yönetmeni Mateo Willis, dünyanın farklı bölgelerinden film yapımcılarıyla sadece Xperia akıllı telefonlar kullanılarak çekilen projede bir araya geldi.

Sony Mobile ve Mateo tarafından görevlendirilen, dünyanın farklı bölgelerinden 34 bağımsız içerik üreticisi Xperia XZ1’de bulunan muhteşem özellikleri deneyimledi. Xperia XZ1’in Motion Eye kamera aracılığı ile çektikleri videolar, izleyicileri gezegenin farklı köşelerinde yakalanan muhteşem anları deneyimleyebilecekleri bir görsel yolculuğa davet ediyor. Mateo tarafından düzenlenen içerikler, 17 Kasım 2017 tarihinde Xperia web sitesinde ve YouTube’da yayınlanacak.

Tanınmış görüntü yönetmeni Mateo Willis, “Bu pek çok açıdan hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir projeydi. Normal şartlarda çalışırken, pek çok farklı kamera kullanmaya alışkınımdır. Ancak bu filmdeki tüm içerikler Xperia kullanılarak çekildi ve ben cihazın çekimlerde gösterdiği başarıya hayran kaldım. Süper yavaş çekim gibi efektler, sadece gelişmiş cihazlar tarafından sağlanabilir. Ama bu projede, ihtiyacım olan tüm teknoloji avuçlarımın içindeydi. Gerçekten etkileyici bir deneyimdi!” yorumunda bulundu.

Film, dünyanın farklı köşelerinden pek çok yolculuğu izleyiciler ile buluşturuyor. Kamera şehir yapılarının, parkların, ağaçların, nehirlerin, çakıl kaplı mekanların, tarlaların, okyanusların üzerinden geçerken, bütün bu farklı mekanları aynı anda ziyaret ediyormuş hissi yaratıyor. Her yolculuk, doğanın farklı bir açıdan görülmesini sağlıyor. Tekrarlanarak beliren görsel motifler, aynı paternler ve şekiller gibi; her yolculuğun birbiriyle bağlantılı olduğu hissiyatını veriyor.

Mateo sözlerine, “Bu film bir belgesel değil, izleyenlerin bu yolculuğu veya detaylarını anlaması gerekmiyor. Genel görev, ‘yolculuk’ olgusunun temel artistik tema olarak kullanılması ve Xperia telefonlar ile izleyiciler için bu anların hayat bulmasıydı. Tüm çalışmanın amacı, aslında nefes kesici güzellikteki anları yakalayarak doğal dünyanın eşsiz güzelliklerine dikkat çekmek” diyerek devam etti.

Kampanyaya Türkiye’den de sosyal medya fotoğrafçıları katıldı. Kayhan Devrim Algan, tüm dünyadan seçilen bağımsız fotoğrafçılardan biri, ayrıca İlkin Karacan Karakuş ve Serkan Demirci paylaşımları ile kampanyaya yerel destek veriyor.

Xperia’nın yeni amiral gemisi akıllı telefonu kullanıcılara, dünya standartlarındaki teknolojilerden ödün vermeden daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor. Xperia XZ1, Xperia’nın çığır açan Süper yavaş çekim özellikli Motion Eye kamerası sayesinde 960fps kalitesinde kayıt yaparken, her yönü düşünülmüş bir eğlence tecrübesi sunuyor. Öngörülebilir Yakalama, siz fotoğraf çekme tuşuna basmadan 1 saniye önce görüntüleri kaydetmeye başlıyor. Bu sayede zamanda geriye gidebiliyor ve tuşa basmadan önce kaçırdığınız anları fotoğraflarını seçebiliyorsunuz. SteadyShot akıllı aktif mod, yakın çekimler veya selfie modunda dahi daha pürüzsüz videolar elde etmenizi sağlıyor. Tüm bunların ötesinde, artık Full HD’den 4 kat daha yüksek çözünürlükte, 4K kalitesinde videolar çekebiliyorsunuz. Xperia XZ Premium ise eşsiz renk, kontrast, netlik ve 5.5” 4K HDR TRILUMINOS ekranı ile muhteşem bir seyir keyfi sunuyor.

Kampanyanın ortaya çıkışı, tüm heyecanıyla #WorldofWow hashatag’i ile sosyal medyadan takip edilebilecek.