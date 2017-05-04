Şık tasarımı ve etkileyici ekranıyla beğeni toplayan Xperia XA1 ve görünüşü kadar performansıyla dikkat çeken Xperia L1 satışa sunuldu.

Xperia XA1; 23 MP ana kamera, 8 MP selfie kamerası ve 5 inç neredeyse çerçevesiz HD ekranı ile beklentilerin ötesine geçerken, Xperia L1 öğrenme ve adapte olma yeteneğine sahip kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Ele mükemmel şekilde oturan tasarıma sahip Xperia XA1, 8MP ön kamerası ve 23mm geniş açılı lens sayesinde grup selfie’lerinde bile kimseyi dışarıda bırakmıyor. Hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1’in 23MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniye1 de açılıp süper hızlı fotoğraf çekebiliyor.

Xperia L1 kesintisiz yüzey tasarımı ve ince çerçevesi ile öne çıkan yüksek kaliteli bir 5,5 inç HD ekrana sahip. Dört çekirdekli Mediatek işlemci ve 2 GB RAM ile kusursuz performans sunan Xperia L1 ayrıca Akıllı Temizleyici fonksiyonu ile telefonun kullanılma şeklini analiz edip, kullanılmayan uygulamaları devre dışı bırakarak önbelleği temizliyor ve optimum hızı garanti ediyor.

Xperia XA1 Beyaz, Siyah, Altın ve Pembe renk seçenekleriyle gelirken; Xperia L1 Beyaz, Siyah ve Pembe renkleriyle Türkiye’de satılacak.