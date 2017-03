Xerox ve Mc Afee’den işbirliği

Xerox ve McAfee, bilgi ve doküman güvenliğini sağlamak üzere yaptıkları iş birliğini, yeni bir güvenlik araştırması sonuçları ile birlikte duyurdu. Xerox’un yaptırdığı araştırma, Ocak 2012‘de, A.B.D’de 2.541 şirket personeli ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonucu, çalışanların yarısından fazlasının şirket güvenlik politikalarından habersiz olduğunu ya da bu politikaları takip etmediğini ortaya koyuyor. Ortaya çıkan ana veriler şu şekilde sıralanıyor:

Çalışanların yarısından çoğu (yüzde 54’ü), şirketlerinin IT politikalarını uygulamıyor. Bunların yüzde 33‘ü IT kurallarını bildiği halde takip etmiyor, yüzde 21‘inin ise IT güvenlik önlemlerinden haberi bile yok.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 39‘u, müşterilerine ait kredi kartı numaraları, finansal raporlar gibi gizli bilgilerin şirket network’ü üzerinde güvenli bir şekilde saklanmadığını düşünüyor.

Çalışanların yüzde 51‘i, herhangi bir ön güvenlik önlemi olmadan gizli bilgileri iş yerinde kopyaladıklarını, taradıklarını ya da bastıklarını söylüyor.

Xerox ve McAfee’den Ortak Güvenlik Alt Yapısı

Araştırma sonuçlarıyla da ortaya konan güvenlik ihtiyacını gidermek için Xerox ve McAfee güvenli bir çözüm oluşturmak üzere ortak bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonucunda, Xerox ve McAfee, bilgi ve doküman güvenliğini sağlamak üzere yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

McAfee’nin güvenlik yazılımının Xerox ürünlerine entegre edilerek geliştirilen çözüm; geleneksel “black listing” taktiğinden daha güvenilir olan, yalnızca onaylanmış dokümanlar üzerinde işlem yapmaya izin veren “whitelisting” metodunu kullanacak. Böylelikle kullanıcılar virüslerin, casus yazılımların ve diğer kötü niyetli yazılımların farkında olacak ve engelleyecek.