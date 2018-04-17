World Cities Congress İstanbul’18 başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen World Cities Congress İstanbul’18 bünyesinde workshoplar ve 12 panel gerçekleşiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul’18 kapılarını ziyaretçilere açtı. Üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla düzenlenen olan konferansta workshoplar ve 12 panel ziyaretçileri bekliyor. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl değiştireceğini anlattığı konferansa 10 bini aşkın profesyonel katılıyor.

Akıllı şehir dönüşümünün üç gün boyunca liderler ve uzmanlar tarafından masaya yatırıldığı fuarın açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL, “21. yüzyılda dünyanın en önemli gündemlerinden biri akıllı şehirler olmak zorunda. Daha akıllı ulaşım ve enerji çözümlerinin, daha akıllı binaların ve bilgi şehirlerinin, kısacası daha akıllı şehirlere duyulan ihtiyacın giderek arttığı bir dönemdeyiz. Yakın gelecekte dünya nüfusunun %70’i şehirlerde yaşayacak. Yerel yönetimler olarak, şehirleşmenin getirdiği sorunlara yeni ve akıllı çözümler bulmamız ve bilgi birikimini paylaşmamız gerekiyor. Günümüzde vatandaşa 24 saat hizmet ulaştırmak zorundayız. Bir yandan sorunları hızla çözerken, diğer yandan standartları her defasında yükseltmemiz gerekiyor. World Cities Congress İstanbul’18, geleceğin şehirleri üzerine ufuk açan proje ve fikirlerin tartışılacağı bir toplantı olacaktır. Benzer sorunları daha iyi çözebilen şehirlerin, diğer şehirlerimize örnek olması gerekiyor. Bu kongre ve fuar, akıllı şehirler ve teknolojilerin uygulamalarında karşılıklı dayanışmanın olacağı bir kongre olarak yerini alacaktır.” dedi.

Akıllı şehirlerin temelinde büyük veri var Akıllı şehirlerin temelinde büyük veri var

“Akıllı şehirler kavramının merkezinde büyük veri dediğimiz, kamu ve özel sektör tarafından üretilen veriye tüm tarafların daha verimli bir şekilde erişebilmesi yatıyor.” diyen İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, “Akıllı şehirler İstanbul ve diğer şehirlerimizde daha fazla gündeme gelmeye başlamış, genişleyen ve gelişen bir kavram halini almıştır. İstanbul, dünya üzerindeki diğer şehirler gibi yoğun bir ekonomik ve sosyal kalkınma içinde. Ekonomik kalkınma açısından hizmetler sektörünün ağırlığı artarken, sanayide kalkınma da Ar-Ge ve yüksek teknoloji kullanan projelere yöneliyor. Ulusal hedeflerimiz açısından bu dönüşümü çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Kamuya ilişkin pek çok hizmete artık internet üzerinden erişmek mümkün hale geldi. İstanbul’da kullandığımız akıllı ulaşım teknolojileri, vatandaşlarımıza daha rahat, daha konforlu bir ulaşım sağlıyor. Çevre kirliliğinin ölçümü ve takibi de akıllı şehir teknolojileriyle kolaylaşmış bulunuyor. Benzer şekilde pek çok alanda akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştığını görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’nın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken İspanya Eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, “Akıllı şehir stratejileri, İstanbul gibi bir dünya şehrinin, nüfus yoğunluğunu etkin olarak yönetmesi için büyük önem taşıyor. Ülkeler arasında böylesine kapsamlı bir bilgi birikimi paylaşımının, tüm vatandaşlar için daha konforlu, daha yaşanabilir bir geleceğin anahtarı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Bilim Merkezi Türkiye vizyonu İstanbul’da başlıyor Bilim Merkezi Türkiye vizyonu İstanbul’da başlıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, “İstanbul, 130 ülkeden daha büyük ekonomisiyle sadece bizim için değil, tüm dünya için küresel bir değere sahiptir. İstanbul büyük ölçekli projeler ve yatırımlarla dünyanın çekim merkezi olma yolundadır. Küresel bir şehir olan İstanbul, teknolojinin de merkez üslerinden biridir. ‘Bilim Merkezi Türkiye’ hedefimizin en önemli halkası olan İstanbul, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonda dünyanın cazibe merkezlerinden biridir. Akıllı şehir uygulamaları, Türkiye’nin dijital dönüşümü için de itici güç niteliği taşıyor. Bu önemli kongrenin İstanbul’da yapılması, şehrimizin dünyadaki bilinirliği açısından da önem taşıyor. Şehrimize olan bu büyük ilgi bize cesaret veriyor. Yaşadığımız çağda şehirler artık akılla yönetiliyor. Özellikle Türkiye gibi nüfusun %93’ünün şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığı bir ülkede akıllı şehir yönetimi bir zorunluluktur. Ülke nüfusunun yaklaşık %19’unu barındıran İstanbul için akıllı şehir kavramı vazgeçilmezdir. İstanbul akılla, teknolojiyle ve yenilikçi fikirlerle idare edilen bir şehirdir. Milyonlarca İstanbullu vatandaşımız, aklın ve teknolojinin getirdiği çözümlerle bu büyük şehirde hayatını sürdürüyor.” dedi.

World Cities Congress İstanbul’18 fuarının detaylı ajandasına göz atmak için tıklayın.