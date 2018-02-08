Workinton Kuluçka Merkezi Startup’ları yatırımcıya hazır

Girişim fikirlerinin ticarileşmesi amacıyla kurulan Workinton Kuluçka Merkezi ilk mezunlarını verdi. Genç girişimcilerin iş hayatında karşılaşacakları tüm zorluklara 6’lı mentor takımının himayesinde eğitimler alan 10 startup, artık kendi kanatları ile uçmaya başlıyor. Workinton Kuluçka Merkezi’nde Ön Kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırma Programları aşamalarından geçen girişimciler global pazara daha kolay açılacaklar.

Workinton Kuluçka Merkezi’nde ilk dönem startup’larının yatırımcıya hazır hale gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Workinton CEO’su Pınar Massena, “Türkiye’deki girişim ve startup ekosisteminin nabzının attığı yerlerin başında geliyoruz. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 10 genç girişimcinin fikirlerini değerli bulduk ve bu fikirlerin ticari hale gelmesi için tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Başka hiçbir kuluçka merkezinde olmayan 6’lı mentor takımı ile startup hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa, o sektörün uzmanlarından mentorluk desteği almalarını sağladık” dedi.

Pınar Massena, Mart ayı başında Workinton Kuluçka Merkezi ikinci dönem için çağrılarını yapacaklarını ve değerlendirmeler sonucu yeni startup’ların Nisan ayı başında faaliyete başlayacağını ifade etti.

Workinton’un girişim ekosistemine kattığı yeni firmalar ise şunlar:

Book Book: Kullanıcıların dijital kütüphanelerinde sadece sevdiği kitapların, sevdiği bölümlerini bulundurmalarını ve bu notları her zaman ulaşma/ paylaşma imkânı sunan mobil uygulama.

Heystyleit: Kişisel stil danışmanlığı desteği veren mobil uygulama.

Bonobo: Arkadaşlarınıza veya çevrenizdeki herhangi birine bir şeyler ısmarlamanızı sağlayan bir tür sanal paradır.

KahvegibiKahve: Taze ve kaliteli filtre kahveyi zahmetsizce demleyebilme kolaylığı sağlayan kahve ürünü.

Latte: İnsanların güzellik kavramını objektif bir şekilde kavrayabileceği ve dinamik bir istatistiksel veri sunan sosyal medya platformudur.

Outliers: Mobil uygulamalar ile dijitalleşen ve silinip tekrar kullanılabilen akıllı not defteri.

Pulp: Kullanıcıların videoları birleştirmesine olanak tanıyan, mevcut sosyal medya servislerinin sağlayamadığı sosyalleşme ve iletişimi sağlayan sosyal medya platformu.

Spechy: İşletmelerin tüm iletişim kanallarını tek bir kanal üzerinden yönettiği sanal bir platform.

Subcon: Geliştirilen cihaz ve yazılım sayesinde internet erişimi olmaksızın internetin işlevlerini gerçekleştirebilen bir teknoloji.

Visar: İnsanların kodlama ya da tasarım bilmeden kendi artırılmış gerçeklik uygulamalarını yapabilecekleri bir platform.