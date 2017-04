Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellendi. Gerekçe Türkiye’ye terörle aynı düzlemde gösteren içerikler…

Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia’ya erişim engellendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia’ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu.

Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını hatta bazılarını korumaya aldığı belirtildi.

Wikipedia’nın Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada, Wikipedia’ya yönelik, “teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye’ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi” gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi.

WIKIPEDIA’DAN 4 TALEP

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

Türkiye’nin ilgili kurumları, son dönemde çeşitli sosyal medya şirketleri ve internet siteleriyle temaslarını yoğunlaştırırken, söz konusu mecralardan şu adımları atmalarını talep ediyor:

– Türkiye’de temsilcilik açılması,

– Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,

– Mahkeme kararlarının uygulanması,

– Türkiye’ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları.

E-Devlet portalından sorgulama yapıldığında, “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” deniliyor.

BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”