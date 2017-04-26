WhatsApp için yayımlanan güncelleme ile birlikte iOS kullanıcıları, önemli ve kullanışlı bir özelliğe kavuştu. Bu güncelleme sayesinde, Apple’ın sanal asistanı Siri, WhatsApp konuşmalarını okuyabilecek. Ayrıca WhatsApp’tan Siri ile yazılı mesaj göndermek de mümkün.

Yolda yürürken, araç kullanırken veya benzeri şartlarda telefonunuzla ilgilenmeniz hem tehlikeli hem de oldukça zordur. Apple Siri’nin kullanım alanlarını genişleterek, artık WhatsApp’taki mesajları okuyabilecek ve cevaplamanıza olanak sağlayacak.

Oldukça kullanışlı olan bu özelliği kullanmak için iOS 10.3 versiyonuna sahip olmak gerekiyor.