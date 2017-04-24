WhatsApp grup yöneticilerine hapis cezası gelebilir

Hindistan, yalan haberlerin yayılmasını engellemek için WhatsApp gruplarına el attı: Yeni yasa uyarınca, yalan haber yayan kişiyi gruptan atmayan yöneticiler hapse girebilir.

Hindistan’da yalan haberlerin yayılmasını engellemek için WhatsApp grupları için yeni bir düzenleme getirildi. Varanasi kentinde yürürlüğe giren yasaya göre, WhatsApp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu grup yöneticisine ait olacak.

GRUPTAN ÇIKARMAZSA…

Buna göre, bundan böyle arkadaşları ya da ailelerinin doğru bilgileri yaygınlaştırmasını sağlamak ve yalan bilgileri önlemek grup yöneticilerinin sorumluluğunda. Hindistan’da 200 milyonu aşan Whatsapp kullanıcısından, ‘yalnızca kişisel olarak bildikleri kişileri gruplara eklemeleri’ de istendi. Eğer grupta yanlış bilgiler paylaşılırsa, grup yöneticisinin bilginin yanlış olduğunu belirtmesi ve yanlış bilgiyi yayan kişiyi gruptan çıkartması gerekiyor. Bu durum, yalan haberlerin yayılmasına yol açan gruplarda söz konusu önlemleri almayan yöneticilerin hapse girmesinin önünü açıyor.

DİNİ AÇIDAN İNCİTİCİ MESAJLARA DA ENGEL

Hindistan’da kullanıcılara yanlış bilgi paylaşanların polise bildirilmesi de tavsiye edildi. Bunun yapılmaması halinde, Whatsapp’taki grup yöneticileri, gönderilen yanlış bilgilerin sorumluluğunu üstlenmiş olacak. Grup yöneticilerinden dikkatli etmeleri istenen bir konu da, dini açıdan incitici mesajların paylaşılmaması.

Facebook ve WhatsApp’taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Söz konusu gruba kimlerin katılacağını ve grubun ismini yöneticiler belirleyebiliyor. (Duvar)