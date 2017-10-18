Warhammer 40K evreninden iki tank World of Tanks Blitz’e çıkarma yaptı

Wargaming ve Games Workshop partnerliğinin bir uzantısı olarak sevilen mobil oyun World of Tanks Blitz’e Warhammer 40K tankları çıkarma yaptı. Oyunseverler, bu çıkarmayla birlikte İnsan İmparatorluğunun en iyi çarpışma gücü Space Marines’e ait iki tankı World of Tanks Blitz evreninde kullanma fırsatı yakalıyorlar. Vindicator ve Predator ismindeki bu tanklar baştan aşağı Ultramarines’in renkleriyle bezeliler. Rüştünü ispat eden oyuncular ise sadece tankları değil Imperial Fists ve Dark Angels kamuflajlarını kazanma şansına da sahip.

Devasa bir havanla donatılmış ve dozer bıçaklarıyla korunan Vindicator, tam anlamıyla çelik gibi bir kuşatma aracı. Güçlü topları en sağlam duvarları bile alaşağı edebilen bu tank, 7. seviye Premium bir tank avcısı olarak oyunda yer alıyor.

Predator çarpışma tanklarına gelirsek bunlar, Space Marines ordularının bel kemiğini oluşturmalarıyla ünlüler. Top mermileri savaş alanında dehşet saçan bu tanklar karşısında sadece insan yapımı makineler değil canavarlar ve şeytanlar dahi duramıyor. Sağlam ön ve taret korumalarıyla Predator, World of Tanks Blitz evrenine 7. seviye Premium bir ağır tank olarak giriş yapıyor.

Vindicator ve Predator tanklarını garajlarına eklemek için oyuncular öncelikle Ultramarines, Imperial Fists ve Dark Angels amblemlerini toplamak ve bunları kullanarak ‘Macragge’nin Şimşekleri’ etkinliğinin üç aşamasını tamamlamak durumunda. Bunlar yanında bir sürü özel boost, yedek parça ve Imperial Fists ile Dark Angels kamuflajlarını kazanmak isteyen oyuncular ise sonraki 3 aşamayı tamamlamak durumundalar. Etkinlik boyunca büyük veya dev bonus konteynırlarından, yüzdesi çok düşük olmak üzere, Vindicator ya da Predator Premium tankları direkt çıkabilecek.

Macragge’nin Şimşekleri etkinliği 18 Kasım’a kadar devam edecek ve bu süre boyunca tankçılar, etkinlik için düzenlenmiş Macragge haritasına giriş yapabilecekler. Yine aynı tarihe kadar oyuncuların garajları Warhammer 40K’da yer alan Space Marines iniş bölgesine benzeyecek.