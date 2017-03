Wargaming World of Tanks için gelecek yenilikleri açıkladı

Wargaming bugün World of Tanks’e yeni eklenecek olan özellikleri içeren yapımcı günlüklerini yayınladı.

World of Tanks’in yapımcısı Mike Zhivets; ”Bu yıl, oyun için gerçekten de dönüşebilir bir yıl olacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti; “2014 için planlanan değişiklikler, World of Tanks’in kalbine kadar iniyor ve her bir değişiklik, tank savaşı deneyimini daha da gerçeğe yaklaştıracak.”

Oyuncular 2014 yılı boyunca World of Tanks’te yenilenmiş grafikleri, daha da detaylandırılmış tanklar ve daha etkileyici oyun atmosferi gibi gelişmeleri görecekler. Oyunun fizik motorunun gelişimi de teknik ilerlemeyi gösterecek. Daha tepkisel oyun alanları, dinamik süspansiyon, patlayan namlular ve zarar görebilen küçük parçalar oyuna dahil edilecek. Ayrıca oynanış da sıklıkla talep edilen Tarihi Savaşlar’ın ve eklenmesi planlanan Güçlendirilmiş Bölgeler kavramı ile gelişecek.

Wargaming, bütün bu özellikleri en ince detayına kadar bir seri halinde yapımcı günlükleriyle sizlere sunacak.