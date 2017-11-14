VPN kullanmak güvenli mi?

Farklı amaçlar için VPN kullananların akıllarındaki sorulardan biri, bu sırada tehlikede olup olmadıkları. VPN’in ne şekilde güvenli olduğunu, yapılması gerekenleri bu yazımızda anlattık.

VPN (sanal özel ağ), verilerinizin dinlenmesi ve araya girilmesi gibi belli hack türlerine karşı üst seviye koruma sağlar. Bu nedenle güvenlik arayışındaki biri için olmazsa olmazdır.

Bazı VPN protokollerinin (örn. OpenVPN) kırılması neredeyse imkânsızdır ama bazıları da (örn. PPTP) güvenlik açıkları taşıyabilir. Elbette VPN kullansanız bile Truva atı veya virüs gibi farklı yöntemlerle hack’lenebilisiniz. Bu yüzden iyi ve güncel bir antivirüs yazılımı kullanmanız da önemli.

Şunu da eklemek gerekiyor ki, kullandığınız VPN servisi güvenlik konusunda önemli bir etken. VPN hizmetini veren firmanın güvenilir, tanınmış, büyük bir şirket olması da elbette kriterler arasında bulundurulmanı.

Tanınmış şirketlerin, tanıtım amacıyla ücretsiz VPN hizmetleri bulunuyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz ama belirtmemiz gerekir ki belirli kısıtlamalar (süre veya dosya kapasitesi vb.) söz konusu olacaktır. Düşük ücretler karşılığında yıllık VPN hizmeti almanız mümkün.