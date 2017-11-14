Vodafone Park’ta güvenlik, yüksek çözünürlüklü kameralarla sağlanıyor

Entegre güvenlik teknolojileriyle Vodafone Park’da hizmet veren Sensormatic, dünyanın en yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarının ve gelişmiş yazılımların kullanıldığı sistemlerini ve güvenlik trendlerini müşterilerine anlattı.

On binlerce kişinin heyecan, coşku ve hayal kırıklığını bir arada yaşadığı futbol stadyumları; seyircilerin huzur ve emniyetini eksiksiz sağlamak için her geçen gün daha gelişmiş güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler de ileri düzey, “proaktif” güvenlik çözümlerinin yükselişini tetikliyor.

Böylelikle dev stadyumlar; gelişmiş video analiz algoritmaları, biyometrik teknolojiler, robotlar ve drone’lar, kısacası yeni nesil teknolojiler için mükemmel bir kullanım alanı hâline geliyor. Kalabalık bir insan topluluğunun aynı anda, pek çok farklı duyguyu yaşadığı stadyumlarda kontrolü sağlayabilmek, ailece maç izlemeye gelen taraftarları huzurlu kılabilmek; akıllı şehirlerde kullanılacak teknolojiler için de bir referans niteliği taşıyor.

İş dünyasının ihtiyaçları, güvenlik trendlerini belirliyor

Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişirken, güvenlik ihtiyaçlarını da bu dönüşüme ayak uyduracak trendler belirliyor. Mobilite ile birlikte akıllı cihazların hayatın merkezine oturması, güvenlik çözümlerinin de mobilleşmesine zemin hazırlıyor.

Teknolojilerin ürettiği veriyi bilgiye dönüştürmek ya da başka bir deyişle anlamlandırmak, şirketler için rekabet avantajına dönüşüyor. İleri düzey iş zekası yazılımları ile birlikte akıllı algoritmaların ürettiği veriler analiz edilip, olay henüz gerçekleşmeden proaktif biçimde önlem alabilen ve tehditleri engelleyen öngörüye dayalı güvenlik çözümleri oyunun kurallarını yeniden belirliyor.

Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic, sunduğu entegre çözümler ile verimlilik ve operasyonel iyileşmenin uçtan uca hayata geçirilmesini sağlıyor.

Vodafone Park, dünyanın en iyileri için referans oldu

Dünyanın en yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları ve gelişmiş yazılımlarla Vodafone Park’da hizmet veren Sensormatic, sektörün önde gelen isimlerini misafir ettiği müşteri etkinliğinde, stadyumda kullanılan çözümleri yerinde anlattı. 3 Kasım Cuma günü Vodafone Park’da gerçekleşen etkinlikte, Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu akıllı güvenlik çözümleriyle elde edilen faydaları firma yöneticileriyle paylaştı.

Taraftarlara en güvenli seyir deneyimini yaşatmak isteyen Beşiktaş JK, bu amaçla güvenlik kameralarından gelen yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz ederek, olayları kontrol altına alacak entegre bir sistemin kurulumu için Sensormatic ile çalıştı. Stattaki risk olasılıklarını tespit eden ve farklı alanlar için farklı güvenlik seviyeleri belirleyen Sensormatic, yaptığı analizleri baz alarak stadyumun güvenliğini en iyi şekilde sağlayacak güvenlik sistemini oluşturdu. Böylelikle dünyanın en iyi spor parklarında kullanılan video izleme çözümlerinin Vodafone Park’da entegrasyonu sağlandı.

Futbol maçlarının coşkusunu kaybetmeksizin, daha güvenli bir atmosferde izlenmesine imkân tanıyan çözümlerini Vodafone Park’da müşterilerine anlatan Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Bugüne kadar bir akıllı şehir meydana getirecek kadar farklı teknolojik projeye imza attık,” dedi ve Sensormatic’in teknolojiye anlam katma yaklaşımını şöyle özetledi: “Bugün tüm ihtiyaçlarımıza teknolojiyle çözüm ürettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu hızlı dönüşümde farklı olmanın, öne çıkmanın sihirli bir formülü var: Algılara anlam katmak! Sensormatic olarak; algılara anlam katmanın yolunun teknoloji, insan ve bilgi unsurlarının birbiriyle kusursuz biçimde bütünleşmesi olduğuna inanıyoruz. İnsanı ve teknolojiyi desteklemek için zengin bir bilgi birikimi oluşturmak büyük önem taşıyor. Bizler de 23 yıllık bilgi birikimimizle bugüne kadar güvenlik ihtiyaçlarına en iyi yanıtları sunan sayısız projeye imza attık. Bu projeleri kurgularken algılara anlam katmaya; insan, bilgi ve teknolojiyi bütünleşik olarak ele alan bir yol izlemeye dikkat ediyoruz.”

Futbolun Türkiye’de insanların kalbine dokunan bir spor olduğunu hatırlatan BJK Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, maç günleri taraftarların yaşadığı heyecanın her zaman aynı coşkuyla sürmesi için Vodafone Park’da en iyi güvenlik sistemlerini kullandıklarını kaydetti. Kutlu, “Avrupa’da otuza yakın stadyuma gittik. Yapılan çalışmaları incelediğimizde, en başarılı projelerde Sensormatic imzası olduğunu gördük. Kullandığımız güvenlik çözümlerinin ne kadar iyi sonuç verdiğine her maçta yeniden tanık oluyoruz,” dedi.

Vodafone Park’da yüksek çözünürlüklü kameralar, yüksek performanslı iş zekası yazılımlarıyla birlikte kullanılıyor. Önceden belirlenen senaryolara göre farklı güvenlik seviyeleri uygulayan sistem; taraftarların bulunmasının yasak olduğu bölgeleri, hangi alanda ne tür eylemlerin risk taşıdığını tespit edebiliyor. Merdiven boşluklarından maç izleme, tellere tırmanma, meşale yakma, saha içine taraftar girişi gibi pek çok olumsuz eylem sistem tarafından algılanıyor ve anında ekrana aktarıyor. Böylelikle hiçbir ihlal göz ardı edilmiyor.

Uçtan uca güvenlik için 560 kamera

Sensormatic, Vodafone Park’da kurduğu sistem çerçevesinde 560’ın üzerinde yüksek çözünürlüklü IP kamera kullandı. Çözünürlük oranı 30 megapiksele kadar çıkan bu kameralar, stadın tümünü kontrol altına alacak şekilde yerleştirildi. Stadyum giriş ve çıkışlarının yanı sıra, tribünleri ve diğer ortak alanları da kontrol altında tutmaya olanak tanıyan kameralar, gelişmiş analizler yapabilen yazılımlarla anlık olarak görüntü aktarıyor.

Güçlü donanımın, ileri düzey yazılımla desteklendiği akıllı video izleme çözümü sayesinde kuralları ihlal eden kişiler kıyafetlerinden değil; yüzlerinden tespit ediliyor.

Elde edilen kamera görüntüleri tespit amaçlı izlenebiliyor ve kayıt üzerinde yakınlaştırma yapılabiliyor. Net ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde kimlik tespitleri hızlı ve hatasız gerçekleşiyor.