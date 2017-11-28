Vestel’den Ayarını Kendi Yapan Ütü: Kehribar

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, hayatı kolaylaştıracak ürünlerine bir yenisini ekledi. İpekten ketene her kumaşı tek ayarda ütüleme kolaylığı sağlayan akıllı V-MOD özelliğiyle geliştirilen Vestel Kehribar 5100, tüketicinin beğenisine sunuldu.

Vestel, her kumaşı tek ayarda ütüleme kolaylığı sağlayan akıllı V-MOD özelliğiyle geliştirilen Kehribar 5100’ü tüketici ile buluşturuyor. Farklı kumaş türleri için doğru sıcaklık ve buhar ayarını otomatik olarak kendisi yapan Vestel Kehribar 5100, en inatçı kırışıkların üstesinden güvenle geliyor.

Her türlü kumaş tipini sıcaklık ve buhar ayarı gerektirmeden ütülemeyi sağlayan akıllı V-MOD özelliğine sahip Kehribar 5100 Buhar Jeneratörlü Ütü, 6 bar buhar basıncı ve dakikada 120 gr sürekli buhar çıkışı sayesinde kırışıklıkları kolayca açıyor. Kehribar 5100, nanoceramic taban sayesinde her çeşit kumaşın üzerinde kayarcasına hareket ediyor ve ütü yapmayı kolaylaştırıyor.

1 litre kapasiteli su haznesi ve çalışırken de su ekleyebilme özelliği sayesinde kesintisiz ütü yapabilme kolaylığı sunan Kehribar 5100, fişe takıldıktan 1 dakika sonra ütü yapmaya hazır hale geliyor. Kolay taşıma kilidiyle güvenli taşıma imkanı sunan Kehribar 5100 ütü yapmayı başka bir boyuta taşıyor.