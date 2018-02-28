Vestel Ventures, MWC’de Pisano ve Verisun’u dünyaya tanıttı

Vestel Ventures; Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde, yatırım yaptığı Verisun ve Pisano’nun ürünlerini Vestel’in standında sergiledi. Verisun’un ‘Akıllı Şehir Asistanı’ ve Pisano’nun web tabanlı müşteri etkileşim uygulamaları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Vestel Ventures; Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC), yatırım yaptığı Verisun ve Pisano’nun ürünlerini dünyaya tanıttı. Yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt “Vestel Ventures olarak fikirlere hayat, girişimcilere el veriyoruz. Fikirleri büyütürken Vestel kaldıracını kullanıyoruz. Verisun’un ‘Akıllı Şehir Asistanı’, Vestel’in akıllı şehir konseptini tamamlayan bir uygulama. Özellikle büyük şehirlerde orada yaşıyor bile olsanız yanınızda sürekli bir rehber olması hayatımızı çok kolaylaştırır. İşte bu ‘Akıllı Şehir Asistanı’ da telefonumuzu şarj etmek de dahil, hava-yol durumu, yol tarifi, gerekirse taksi bulma gibi acil ihtiyaçlarımızda yanımızda. Sadece vatandaşlar için değil, o şehrin yönetimi de içine yerleştirilebilen sensörler sayesinde bazı bilgilere sahip olabilir. Bu tür uygulamaları ve bu uygulamaları ortaya çıkaran şirketleri bir teknoloji şirketinin iştiraki olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Rekabette öne geçebilmek için iyi bir ürün üretip satmanın yanında müşteri memnuniyetini en üstte tutmanın önemine dikkat çeken Metin Salt, yatırım yaptıkları müşteri etkileşim platformu Pisano’yla ilgili olarak şunları söyledi: “Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, müşterinizle olan bağınızı satış aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kusursuz sağlamanız gerekiyor. Bu da bir sonraki satın almada müşterinin tekrar sizi tercih etmesini sağlıyor. Pisano’nun müşteri odaklı etkileşim platformu ilk günden dikkatimizi çekmişti. İnsanlarla sürekli iç içe olan Vestel için müşterilerin memnuniyeti her şeyden önemli. Pisano’ya yatırım yaparak uygulamanın da bir adım ileriye taşınmasına katkımız olacağını düşünüyoruz.”

Verisun’dan taksi çağıran, yol tarif eden, telefon şarj eden şehir asistanı

Verisun’un sesle kontrol edilebilen, sorulan sorulara sesli yanıt verebilen ‘Vestel Şehir Asistanı’ kiosku; yol tarifi, hava durumu, otobüs saatleri bilgilerinin yanı sıra taksi çağırma hizmeti de sunuyor. ‘Vestel Şehir Asistanı’, yeni nesil IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazı ve entegre akıllı şehir platformunun bir parçası. 3 metre yüksekliğindeki kiosk güneş enerjisiyle çalışıyor. Kiosklar ayrıca, şarj ve kablosuz internet bağlantısı gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Şehir asistanları sadece vatandaşa değil, şehir idaresine de kolaylıklar sağlıyor. İçine yerleştirilecek sensörler sayesinde hava kirliliği ya da gürültü seviyesi ölçülebiliyor.

Verisun CEO’su Sadullah Uzun, Vestel Ventures’dan aldıkları yatırım ve sergiledikleri ürün hakkında şunları söyledi: “2011 yılında Verisun’u kurarak çıktığımız şehirleri akıllandırma ve hayatı kolaylaştırma yolculuğunda Vestel Ventures yatırımıyla birlikte yeni bir boyuta geçmiş durumdayız. Türkiye’de elde ettiğimiz tecrübeyi artık dünya vitrinine çıkarıp uluslararası pazarda büyümeyi planlıyoruz. Gündelik yaşamımızda cebimizde, evimizde, aracımızda ve ofisimizde olan teknolojileri düşünecek olursak; ‘Akıllı Şehir Asistanı’ ürününün bu konuda ‘dış ortama’ odaklanan ilk ve tek akıllı şehir mobilyası olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan ürünümüz parklarda, meydanlarda ve caddelerde kolayca devreye alınabilecek nitelikte. Estetik görüntüsüyle hem bir şehir mobilyası işlevi görüyor hem de modern çağ insanının internet, şarj ve bilgi gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.”

Pisano ile gerçek zamanlı müşteri memnuniyeti

MWC’de Vestel standında yer alan Pisano ise markaların ve müşterilerinin birbiriyle sürekli iletişim halinde kalabilmeleri hedefiyle 2014 yılında kuruldu. Hızla yayılan mobil tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak, geleneksel yöntemleri bir tarafa bırakan Pisano; online ve offline kanallarda tüm müşteri dokunma noktalarını kapsayan bir müşteri deneyimi platformu sunuyor. Müşterilerin yaşadığı deneyimle ilgili geri bildirimi henüz işletme sınırları içindeyken sağlayan Pisano, düzeltilmesi gereken konularda markaya hızlı aksiyon alabilme ve derin iç görüler edinebilme şansı veriyor.

Pisano CEO’su Özkan Demir de konu ile ilgili olarak “Biz Pisano olarak müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmaları konusunda markalara hem teknoloji üretiyoruz hem de danışmanlık veriyoruz. Mutlu ve başarılı işletmelerin sırrının iyi bir müşteri deneyiminde saklı olduğuna inanıyoruz ve kurumlara müşterilerinin deneyimlerini iyileştirebilmeleri için gerçek veriler, detaylı analizler ve isabetli iç görüler sunuyoruz. İstanbul dışında, Dubai, Moskova, Amsterdam, Paris ve Londra ofislerimiz mevcut. Çok kısa zamanda Toronto ve New York ofislerimizi de açacağız. Bu bağlamda Vestel’in de desteği ile MWC gibi önemli bir etkinlikte dünya sahnesinde olmak bizler için oldukça anlamlı ve heyecan verici. Vestel’in, mağazalarından online platformlarına kadar müşterisine dokunduğu her nokta üzerinde titizlikle çalışması, müşteri deneyimine ve müşterisine verdiği değerin ispatı. Bu alanda bizlere güvendikleri için çok mutluyuz” dedi.