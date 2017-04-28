Veri Analiz Platformu Stardust ile Şirketler Maliyetlerini Düşürecek

Tüm şirketler için veri, en değerli varlıklardan biri durumunda ve büyük verinin yönetimi maliyetler ve rekabet avantajı konusunda gün geçtikçe önem kazanıyor. Geliştirdiği büyük veri yöntemleriyle analiz, işleme ve raporlama konusunda şirketlere esnek bir platform sağlayan Stardust, yeni bir girişim olarak öne çıkıyor.

StartersHub girişimlerinden Startdust geliştirdiği büyük veri yöntemleriyle analiz, işleme ve raporlama konusunda şirketlere esnek bir platform sağlıyor.

Gelişmiş web teknolojileri, sosyal medya platformları ve zengin mobil uygulamalar sayesinde şirketler, müşterileri ve hedef kitleleriyle ilgili artık çok daha geniş çapta bilgiye erişebiliyor. Oluşan bu büyük verinin yönetimi de giderek daha fazla önem kazanıyor.

Şirketler için artık yeni müşteri deneyimleri yaratmak için büyük veri analizinin ne kadar hızlı yapıldığı ve aksiyon alındığı belirleyici durumda. Şirketlerin bu anlamda ihtiyaç duyduğu araçların ölçeklenebilir olması ve değişime ayak uydurabilmesi de öncelikli kriterler arasında yer alıyor.

Şirketlerin en değerli varlıklarından biri olan verinin daha değerli hale gelmesi için Stardust’ın son kullanıcı deneyimleri ve büyük veri mimarisi işletmelerin imdadına yetişiyor.

Yazılım maliyetlerini %30 düşürüyor

Son yılların en çok konuşulan iki kavramı büyük veri ve bulut bilişimi birleştiren hizmetleriyle Stardust, özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketler için, düşük maliyetli veri analitik platformu konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Şirketin kurucusu olan Ergem Peker’e göre özellikle e-ticaret yapan ve uygulama üzerinden veri toplayan işletmeler için Stardust hayat kurtarıcı özelliğe sahip.

Kurulum maliyetlerini en aza düşüren, bulut üzerinde tanımlı büyük veri platformunun, kullanıcı tanımlı fonksiyonlarla yazılım maliyetlerini %30’lara kadar düşürdüğünü söyleyen Peker; “Müşterilerimizin topladığı veriler üzerinde kullanıcı tanımlı analitik fonksiyonlar yaratarak, yine kullanıcı tanımlı yönetici panelleri yardımıyla görüntülemelerini sağlıyoruz. Sunduğumuz pratik çözümler sayesinde işletmeler, yazılım maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayabiliyor.” şeklinde bilgi verdi.

Uygun fiyatlı ve hızlı çözüm

Bir ürün veya hizmetin kullanıcısını başarıya taşıyan anahtarlarından biri kolay kurulum ve yönetime sahip olması. Stardust’un öne çıkan özelliklerinden biri, tek tuşla oluşturulabilen bir büyük veri platformu olması. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlarla birlikte Stardust, işlemesi normal şartlarda çok uzun zaman alan büyük veriyi, özel yöntemlerle sınıflandırıp dağıtarak müşterinin üzerinde kolayca çalışabileceği hale getiriyor. Bununla birlikte Stardust müşterileri, gerçekleşen tüm bu süreçlerin sonuçlarını kendilerine özel bir raporlama panelinde görebiliyor.

Stardust’la ve hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak ve iletişime geçmek isteyenler http://stardust-project.com adresini ziyaret edebilir.