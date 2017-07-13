Uygun Fiyatlı Usta İşi Oyuncu Fareleri

Oyun oynarken hem dafa fazla zevk almak, hem daha yüksek performans göstermek istiyorsanız aynı zamanda ergonomik yapısıyla sağlığınıza iyi gelecek bir oyuncu faresi almanızda fayda var. GittiGidiyor’da pek çok alternatif bulabilirsiniz. Bunlar arasında, fiyat olarak daha makul seviyeye gelen modeller de bulunuyor. Sizler için satın alınabilir üst seviye oyuncu farelerini derledik.

Hem oyun oynarken, hem de çalışırken kaliteli bir fare tüm deneyiminizi yenileyecektir. Özellikle de oyun fareleri açısından seçim yapılabilecek çok fazla seçenek var ve tümü farklı avantajlar vadediyor. O zaman size ve gereksinimlerinize uygun fareyi nasıl seçeceksiniz?

Bunların tümü avuç içindeki duruş, düğmelerin yerleşimi gibi kişisel tercihlere bağlı. Maalesef solaklara kötü bir haberimiz var. Karşımıza çıkan oyun farelerinin tümü sağ elini kullananlar için geliştirilmiş ve sadece Razer DeathAdder modelinin solaklara özel versiyonu (Left Hand Edition) temin edilebiliyor. Bu yüzden satın almadan önce dikkatli olmalısınız.

Bununla birlikte ergonomik detayları bir kenara bırakırsak dikkat edilmesi gereken başka faktörler de var. Farelerin çoğu kullanım sırasında DPI değiştirme desteği veriyor. Böylece tek bir düğmeye basarak alıcı hassasiyetini değiştirme şansınız oluyor.

Oyunlara özel fare düğmeleri

Klasik farelerdeki üç düğmeyi unutun… Üst seviye cihazların çoğu beş ile on arası programlanabilir düğme (Koşma, sürünme, mermi doldurma gibi özel görevler atanabilir.) içeriyor ve bazı MMO tarzı fareler gövdeye yirmi, hatta daha fazla düğme sığdırabiliyor. Bunlar doğru biçimde kullanılırsa sizi oyunlarda öne geçirebilir.

Aynı zamanda çoğu fare çeşitli aydınlatma seçenekleri içeriyor ve daha çekici görünmeyi başarıyor. Sıklıkla rastlanan ağırlık düzenleme sistemleriyse farenin ağırlığını artırma veya azaltma imkânı sunup mükemmel ağırlığı bulmanıza olanak tanıyor.

Yapmanız gereken bir diğer değerlendirme de farenin kablolu mu kablosuz mu olacağı. Bize ve çoğu profesyonel oyuncuya göre en iyi sonucu kablolular veriyor. Kablolu fare olacaksa seçenekler çok daha fazla ve pilleri değiştirmekle uğraşmanız gerekmeyecek. Bazı oyuncular, belirli kablosuz farelerde gecikme sorunu hissediyor ve bu da milisaniyelerin önemli olduğu oyunlarda performansı etkiliyor.

İster mükemmel hassasiyetle düşmanları kafalarının orta yerinden vurmak isteyen bir Twitch fanatiği olun ister DPS değerini en yükseğe çıkarmak isteyen bir MOBA oyuncusu, beklentilerinizi karşılayan bir fare bulabileceğiniz ortada. Üstelik bir oyun faresi kullanmaya başladıktan sonra asla geri dönemeyeceksiniz.

Cooler Master CM Storm Alcor Cooler Master CM Storm Alcor

Cooler Master CM Storm Alcor amaç ve hedef olarak Razer DeathAdder ile benzer durumda. Tasarım neredeyse aynı (Az da olsa sol ve sağ düğmelerde farklar var.) ve iki yan düğme tamamen aynı yerde.

Bununla birlikte bazı önemli farklar var. İlk olarak Alcor belirgin oranda daha ucuz ve fiyatının karşılığını veriyor. Daha da ötesi, kullanım sırasında hassasiyet 4000 DPI’a kadar değiştirilebiliyor ve Razer DeathAdder’ın en büyük eksiklerinden biri bu. Dört ayrı seviyede seçilebilen DPI ayarıyla birlikte avuç içine denk gelen CM Storm logosu renk değiştiriyor. Bunun daha görünür bir yere yerleştirilmesi anlamlı olurdu ama ciddi bir sıkıntı değil.

Göz alıcı bir görüntüsünün olmaması üst seviye oyuncuların bazılarının Alcor’dan uzak durmasına sebep olabilir ve makro programlama özelliğinin olmaması da bu durumu destekliyor. Diğer yandan, uygun fiyatıyla PC oyunlarında uzmanlaşmaya karar vermiş acemilerin ilk tercihi olabilir.

Corsair M65 FPS Corsair M65 FPS

Corsair M65 RGB, keskin köşelerle hatları göz alıcı biçimde bir araya toplayan ve tehlikeli ama estetik görünen bir fare. Mat kaplama sayesinde keskin ve hızlı hareketlerde hassas sonuçlar veriyor, üzerinde sargı içeren kablosuyla hayli sağlam görünüyor.

Her ne kadar bu farede tasarım ön plana çıkıyor olsa da özellikler açısından zayıf kaldığını söylemek imkânsız. 8200 DPI alıcı, test ettiklerimiz arasında en iyisi ve kaydırma tekerleğinin arkasında duran özel iki düğmeyle kullanım sırasında değişiklik yapılabiliyor. Diğer yandan renk değiştirerek bilgilendiren sistem çok kullanışlı değil.

Aynı zamanda DPI değerini anlık olarak düşürüp hedefi on ikiden vurma imkânı veren “sniper düğmesi” de var. Yana yerleştirilmiş düğmelere başparmakla erişmek son derece kolay ve boşta kalan serçe parmağı haricinde M65’in avuç içinde son derece konforlu olduğunu söylemek mümkün. Daha da düşkün olan oyuncular, Corsair’in sunduğu üç ayrı bölgesel ayar desteğiyle ağırlık merkezini arzu ettikleri biçimde değiştirebilirler.

Düzenleme yazılımı, beklediğimiz tüm ayarları içeriyor. Bu açıdan şikâyetçi olmak mümkün değil. Yazılımda makro desteği de var ve bu sayede istediğiniz herhangi bir düğmeye özel makro ekleyebilir, multimedya komutları gibi görevler atayabilirsiniz. Corsair M65 FPS, savaş karargâhlarının olabildiğinde harika görünmesini isteyen oyuncular için ideal.

Logitech G402 Hyperion Fury Logitech G402 Hyperion Fury

G402 Hyperion Fury, Logitech’in oyunculara özel serisinin bir parçası ve bu seri PC’lere özel çevre birimleri düşünüldüğünde saygın bir konuma sahip. Oyun aksesuarları alanında liderliğe oynamayan ama aksesuarlar konusunda derin bir deneyime ve uzmanlığa sahip olan firma bu modelde Fusion motoru adını verdiği saniyede 420 inç tarama yapabilen sistemi kullanıyor.

Ergonomik yapısıyla ele oturuyor, yanlarda yer alan düğmelere erişmek için parmağınızı çok az hareket ettirmeniz yetiyor. Bunlara ek olarak Hyperion Fury ile Sniper düğmesi ve dört seviyeli DPI değiştirme düğmeleri dahil olmak üzere toplam sekiz programlanabilir düğme geliyor. Bununla birlikte DPI değerini azaltma ve attırma düğmeleri başparmak düğmelerinin önüne yerleştirildiği için rahatça erişilmeleri mümkün değil.

Bu farenin tuhaf görünen tasarımı ilgi çekiyor. Mat siyah kaplama ve parlak detaylar, akıcı ve göz alan hatlar… Minimalist tasarım, fazla dikkat çekmeden hoş görünmeyi başarıyor. Logitech gibi bir firmadan bekleneceği üzere malzeme ve işçilik kalitesi son derece yüksek. Gövde sağlam ve parçalar yerli yerinde. Hafif olsa da belirli bir ağırlık oluşturup ucuz ya da kırılgan fare havası vermiyor.

Logitech’in özelleştirme yazılımı basit kalıyor: Razer ve Corsair gibi farelerde yer alan gelişmiş özelliklere sahip değil. Bununla birlikte son derece sezgisel ve daha az deneyime sahip kullanıcıların alışması kolaylaşıyor. Tek ya da çoklu düğme makrolarını destekleyen farede performans analizi yapmaya yardım eden istatistikler ve analizler var.

Razer DeathAdder Razer DeathAdder

Razer DeathAdder, giriş seviyesi fareler arasında rakip ürünlere son derece yakın durumda. Geleneksel üç düğmeye eşlik eden iki yan düğme içeren DeathAdder’da bunların yerleşimi uygun ve doğal bir his veriyor.

Razer’ın ayarlar ve makrolar için kullandığı Synapse 2.0 yazılımı son derece kullanıcı dostu. Tek bir fare tıklamasıyla uzun soluklu makro kayıtlarını yapmak kolay. Razer klavye veya gamepad sahipleri bu makroları cihazlar arasında paylaşabilir.

Tasarım basit ama işlevsel. Mat siyah kaplamalı plastik ve yan kısımlarda kararlılık sağlayan kauçuk kaplamalar kullanılmış. Kumaş kaplı olan bağlantı kablosu profesyonel ve sağlam duruyor. Sadece Razer logosunu ve kaydırma tekerleğini aydınlatan sistem basit. Farede aydınlatma klavyedeki kadar önemli olmadığı için fazla üstelemiyoruz.

Razer Naga 2014 Expert MMO Razer Naga 2014 Expert MMO

Düğmelerle dolu MMO fareleri iyice azaldı ve MMORPG oyun türünün kendisi gibi gözden düştü. Diğer hiçbir oyun türü MMO kadar çoklu düğme ve makro desteğinden faydalanamaz. Bu yüzden 15 ya da 20 düğme birden içeren oyun fareleri diğerleri kadar ilgi görmüyor. Ancak bunlar ortadan kalkmadı ve örneğin Razer’ın yenilenen MMO faresi Naga 2014 Edition hâlâ ilgi çekiyor. Bu ürün, yan kısmına sayısal tuş takımı yapıştırılmış bir fareyi andırıyor.

Naga ile gelen toplam 19 düğmeden on ikisi telefon dizilimiyle başparmak altında. Sol, sağ ve orta tıklama dışında kaydırma tekerleği sola ve sağa yaslanabiliyor (yeni modele eklenen bir özellik), tekerlek altında iki düğme daha yer alıyor.

Razer, Naga’nın sağ kısmını biraz daha genişletip daha konforlu biçimde tutulabilmesini sağlamış. Soldaki 12 düğme daha düşük tepki süresi alınması için mekanik hale getirilmiş, içbükey açı artırılarak bakmadan hangi düğmeye basıldığının anlaşılabilmesi sağlanmış. Ancak günler süren kullanımdan sonra bile mücadeleler sırasında yanlış düğmeye bastığımızı fark ettik. Tek bir parmak altına on iki düğme koymak abartı kaçıyor ve başparmağımız tereddüt etmeden konumu anlayacak kadar hassas değil.

Naga, herhangi bir senaryoda kullanım için uygun bir fare. Konforlu, hafif ve her oyuncuyu memnun edecek kadar fazla düğme içeriyor. Diğer yandan çoğu kullanıcı için fazla abartılı kalıyor. Tabii siz bu farenin hedeflediği özel oyunculardan biri olabilirsiniz. Sık sık MMO oynuyor ya da bu düğmelere uygulamalar atamak istiyorsanız piyasadaki en iyi üç MMO tabanlı fareden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

SteelSeries Rival SteelSeries Rival

SteelSeries Rival, bir oyun faresi için olabilecek en sade yapıda diyebiliriz. Sadece altı düğmesi ve bir kaydırma tekerleği var. Rival tamamen işine odaklanıyor. Konforlu ve güçlü. Üstelik bir oyuncu faresi olduğunu bariz biçimde belli etmediği için her ortamda rahatça kullanılabiliyor. Razer Naga, sahip olduğu düğmelerle vizeyi alırken Rival ise sadeliğiyle beklentileri karşılıyor.

Rival’ın basit kaçtığını söylemiyoruz. Optik alıcısı 50 – 6500 CPI arasını destekliyor ve özel bir programlanabilir CPI düğmesiyle kullanım sırasında iki seviye arasında geçiş yapma olanağı veriyor. SteelSeries’in diğer ürünlerinde olduğu gibi indirilebilir SteelSeries Engine 3 yazılımı kurulduktan sonra pek çok özellik ayarlanabiliyor. Raporlama hızı, düğmeler, DPI, fare hızlandırma ve açı yakalama gibi özellikler uygulamayla düzenlenebiliyor. Üreticinin logosunu aydınlatan ön ve arka LED’ler de bağımsız olarak ayarlanabiliyor veya kapatılabiliyor.

Bu fare solaklara destek vermiyor. Uzun tip oval şekli avuç içiyle kavrama yapan kullanıcılar için ideal. Parmak uçlarıyla fareyi kavrayan kullanıcılar alışabilir ama yan düğmeler çok uzak olduğundan bunlara erişebilmek için avuç içinizi fare üstüne yapıştırmak zorundasınız. Bu şekilde kullanırken Rival son derece konforlu. Yanlardaki kauçuk kaplama yumuşak ve etkili. Böylece az çabayla fareyi kavrayıp ayarlayabiliyorsunuz.