Ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı!Ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı!Londra’da ünlülerin gittiği estetik kliniğe siber saldırı düzenlendi. Korsanlar, birçok fotoğrafı ele geçirdi.

Londra’da birçok ünlünün tercih ettiği estetik klinik siber saldırıya maruz kaldı. BBC’nin haberine göre, bilgisayar korsanlarının, Londra’da ünlü isimlerin gittiği bir estetik kliniğe siber saldırı düzenlemesinin ardından, London Bridge Plastic Surgery (LBPS) isimli klinik, ‘bilgisayar uzmanlarının ve polisin saldırıyla ilgili kanıtlara ulaştığını’ açıkladı.

“The Dark Overlord” takma ismini kullanan bilgisayar korsanları, The Daily Beast sitesine ‘klinikten terabitlerce veriye ulaştıklarını’ söyledi. Ayrıca korsanlar, ‘kliniğin müşterilerinin cinsel organları da dahil olmak üzere vücutlarının farklı yerlerinin fotoğraflarını ele geçirdiklerini’ iddia etti. Bu görsellerden bazıları Daily Beast’e gönderildi.

Kraliyet ailesinden kişilerin bilgileri de çalındı

Bilgisayar korsanları ele geçirdikleri verilerde “kraliyet ailelerine” ait bilgilere de rastladıklarını öne sürdü ve hasta listesini fotoğraflarla birlikte internette yayınlayacaklarını söyledi.LBPS ise klinikten “ne tür bilgilerin çalındığını belirlemeye çalıştıklarını” açıkladı.

The Dark Overlord grubu daha önce ABD’li medya şirketi Netflix’e saldırı düzenlemişti. Nisan ayında Orange is the New Black dizisinin yeni bölümleri şirket fidye ödemeyi reddettiği için internet üzerinden yayınlanmıştı.