Uber’den taksici eylemi öncesinde açıklama

İstanbul’da taksicilerin bugün gerçekleştireceği Uber karşıtı protesto eyleminden hemen önce, Uber’in Türkiye ofisi bir basın açıklaması yayımlayarak”Hizmetlerimizi Türkiye’deki ticari taksi sürücülerine de sunuyoruz” dedi. “Ticari taksi sürücüleri Uber ile ek gelir imkanı elde ediyor” mesajının verildiği bültende Uber’in, bulunduğu şehirlerin şartlarına uygun, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduğu ifadesine yer verildi.

Uber Türkiye, bugün bir basın açıklaması paylaşarak ticari taksilerle de hizmet vermeye devam ettikleri bilgisini paylaştı. Sisteme dahil olan taksi sürücülerinden hizmet bedeli almadıklarını söyleyen Uber, sağladığı teknolojik altyapı ile sürücülerin bulundukları bölgede kendilerine en yakın yolcu ile eşleşmesini sağlayarak boş gezmelerinin önüne geçmiş olduklarını bildirdi. Bu sistem sayesinde Uber’in, verimliliği artırarak sürücülere ek gelir elde etme imkanına sunduğu söylendi.

Uber Türkiye ofisinin paylaştığı açıklama şöyle devam ediyor:

“Ticari taksi yolculuklarında da diğer yolculuklarda olduğu gibi yolcu ile sürücü arasında karşılıklı puanlama sistemi bulunuyor. Ayrıca Uber’e sürücü ortağı olarak kaydolan tüm taksi sürücülerinin temiz sabıka kaydı olması gerekiyor.

Uber müşteri ve sürücü ilişkisini daha da güvenli kılmak ve memnuniyeti artırmak için çalışmalarına her zaman devam ediyor. Uber’i tercih eden yolcular, yolculuk rotalarını istedikleri kişilerle bir link aracılığıyla paylaşabiliyor. Böylece rotanın paylaşıldığı kişi yolculuğun konumunu baştan sona takip edebiliyor. Tüm yolculukların kayıt altında olduğu bu sistemde taksiciler için daha güvenli yolculuklar sağlamaktadır.

Tek tuşla aracınız 5 dakika içinde kapınızda!

Uber platformuna dahil olan 3000’i aşkın sürücü ortağı sayesinde araçların tahmini varış süresi İstanbul’un merkez bölgelerinde 5 dakikadan daha kısa sürüyor. Sistemdeki araçların yarısını taksi sürücüleri oluşturuyor ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Uber üzerinden çağırdığı ticari taksi ile yolculuğunu tamamlayanlar kredi kartı ya da nakit seçenekleriyle ödemelerini yapabiliyor.”