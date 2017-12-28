Uber uygulaması Türkiye’de 1,5 milyon kez indirildi

Mayıs 2017’de 5 milyarıncı yolculuklarından birinin tamamlandığı Türkiye’de, İstanbul’da ve yaz aylarında Bodrum ve Çeşme’de hizmet veren Uber uygulaması şimdiye kadar 1,5 milyon kez indirildi.

80 ülkede 650’den fazla şehirde faaliyet gösteren Uber, Türkiye’de de yolcular ve sürücü ortakları tarafından yoğun bir talep ile karşılaşarak büyümeye devam ediyor. Dünyada 2 milyondan fazla sürücü ortağı ile hizmet veren Uber teknolojisi aracılığıyla günde yaklaşık 10 milyon yolculuk gerçekleşiyor. Uber, 2010 yılında kullanıcılara şehir içinde güvenilir, hesaplı ve alternatif ulaşım yolları sunma, sürücülere ise ek gelir sağlama amacıyla kuruldu.

İş hacmini çok iyi bir performansla büyüten Uber, Türkiye’deki aylık yolculuk sayısını son bir yılda 4.3 kat artırdı. Dünya genelinde de hızlı büyümesini sürdüren Uber geçtiğimiz yıla oranla global seviyede yolculuk hacmi ve ciro anlamında iki kat artış yakaladı. Türkiye’de şimdiye kadar 1,5 milyon kez indirilen mobil uygulamanın, bugün sadece Avrupa’da, 11 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor.

Uber’in Avrupalı kullanıcı sayısı geçen yılın Eylül ayından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Türkiye’de ise hem turistler hem de yerel halk tarafından talep her geçen gün artıyor. Son 3 ayda 79 farklı ülkeden gelen Uber kullanıcıları İstanbul’daki şehir içi yolculukları için Uber’i tercih etti.

Uber 2018’de de yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürecek

Geçtiğimiz yaz Haziran-Ağustos ayları arasında yarım milyondan fazla tekil kullanıcı Türkiye’de Uber uygulamasını açtı. İstanbul’daki büyümesi hızla devam eden Uber’in yaz aylarına özel hizmet verdiği Bodrum ve Çeşme bölgelerinden sonra Türkiye’de yeni illere de açılması bekleniyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, konuyla ilgili “İnsanların şehir içi ulaşım tercihlerinin değişimine tanık olduğumuz bu çağda, artık kişisel araç sahibi olmanın gerekmediği bir geleceğin mümkün olduğunu görüyoruz. Toplu taşımaya ek olarak Uber gibi uygulamaların kullanılması şehirlerde ulaşımda teknolojinin yaygınlaşmasını sağlarken, trafik sorununa çözüm getirerek hava kirliliğini ve park yeri ihtiyacını da azaltacaktır. Hızla gelişmeye devam eden ülkemizde Uber olarak bizler de buna katkı sağlamak için çalışıyoruz.” diyor.

Uber sistemine uberXL veya taksi iş ortağı olarak kaydolmak isteyen kişiler, t.uber.com/surucuol adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir. Başvurudan sonra sadece temiz sabıka kaydı, gerekli lisanslar, sigorta ve araç koşullarını sağlayanlar ve eğitimden geçenler sistemde aktif olarak çalışabilmektedir.