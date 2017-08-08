Uber rakibi Careem ile Çinli Didi ortak oldu

Türkiye’deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul’da başlayan Körfez bölgesinin önde gelen araç çağırma uygulaması Careem, dünyanın en büyük mobil ulaşım platformu olan Didi Chuxing ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde aldığı 150 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve bir unicorn olan Careem, 400 milyonun üzerinde kullanıcısına, taksi, otobüs, minibüs, ekspres, şoför hizmeti, araç kiralama, kurumsal çözümler ve bisiklet paylaşımı dahil olmak üzere, mobil teknoloji tabanlı çok çeşitli seçenekler sunan dünyanın lider mobil ulaşım platformu olan Didi Chuxing ile stratejik ortaklık kurdu.

Büyük veriye dayanan yapay zeka teknolojilerinden güç alan Didi, 400 şehirde 400 milyonun üzerinde kullanıcıya, 20 milyonu aşan günlük yolculuk hacmiyle taksi, özel otomobil ve diğer ulaşım seçeneklerini sunuyor. Didi, açık ve sürdürülebilir bir küresel mobilite ekosistemi oluşturarak ulaşım inovasyonlarını ileriye götürmeyi amaçlıyor. Şirketin küresel işbirliği çerçevesi bugün Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Güney Amerika’daki bin şehirde, dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasına ulaşıyor.

“Bu iş ortaklığı Careem’e ileri düzeyde yapay zeka becerileri katacak”

Careem’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Mudassir Sheikha şunları söyledi: “Temmuz 2012’de Dubai’de kurulan Careem, 12 milyondan fazla müşterisine güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sağlıyor. Careem olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Urduca dahil olmak üzere geniş bir dil yelpazesini destekliyor ve çok çeşitli mobilite hizmetleri sunuyoruz. Platformumuzda şu anda, Pakistan, Türkiye, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 13 ülkede yer alan 80’den fazla şehirde, 250 binin üzerinde sürücümüz bulunuyor. Didi Chuxing ile yaptığımız stratejik ortaklık bir sonraki büyüme evremize girerken, kurumumuza ileri düzeyde yapay zeka becerileri, içgörü ve uzmanlık getiriyor. Uzun vadeli ilişkimizdeki bu gelişme, Careem’in sürekli inovasyon ve sürdürülebilirlik yoluyla büyüme fırsatlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak. Didi’nin yatırımı, geleneksel altyapıda ileri doğru bir sıçrama yaratmak için bölgede var olan fırsatların bir kez daha doğrulanması anlamına geliyor”.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sosyal ve ekonomik çeşitliliğin, araç çağırma ekonomisi için büyük fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Didi Chuxing’in Kurucusu ve CEO’su Cheng Wei şunları söyledi: “Careem, bölgenin teknoloji ve pazar lideri. Teknoloji alışverişinde bulunarak ve birlikte teknoloji geliştirerek, bölgenin ulaşım sektöründeki sürekli büyümeyi ve dönüşümü desteklemeyi, yerel internet ekonomisinin taşıdığı önemli potansiyelden faydalanmayı ve tüm dünyada giderek artan sayıda ülke için daha inovatif hizmetler geliştirmeyi amaçlıyoruz.”