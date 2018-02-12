Twitter’dan Kış Olimpiyat Oyunları’na özel hashtag ve emoji

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla başladı ve sporseverler Pyeongchang Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen görkemli açılış seramonisini izlemek ve yorumlamak üzere Twitter’a kilitlendi.

Tüm dünyadan pek çok sporseverin olimpiyatlara özel çok sayıda tweet paylaştığı Twitter’da olimpiyat konuşmalarına dahil olmak ve çok daha fazla kişiyle etkileşime geçmek çok kolay. #PyeongChang2018 ve #Olympics hashtagiyle kış olimpiyatlarına ilişkin daha kolay arama yapabilir ve daha fazla kişiyle Twitter üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Olimpiyatlara ilişkin resmi hesaplardan güncel gelişmeleri takip etmek çok kolay:

@Olympics

@pyeongchang2018

@olympicchannel

Olimpiyata özel emoji

Twitter’da olimpiyatlarla ilgili çok sayıda emoji bulmak mümkün. İngilizce, Rusça, Korece, Fransızca, Japonca ve Çince’de kullanılabilecek bu hashtag’lerle birlikte Twitter’da Kış Olimpiyatları’na özel olarak sunulan emojileri kullanarak da konuşmalarınızı zenginleştirebilirisiniz.

Dünyanın dört bir yanındaki sporsevenler, en sevdikleri takımlar için tutkularını ortaya koyup yaklaşık 100 takımın emojisini paylaşabilirler. Üç harfli takım kodu veya ulusal olimpiyat komitesi hashtag’iyle yapılan her tweetlemede her takım için bayrak emojisi ortaya çıkıyor.

Twitter’da Anlar’ı kullanın

En önemli # PyeongChang2018 Tweet’lerinden bazılarını kaçırmamak için Twitter’da Araştır sekmesini tıklayarak Twitter Anlarını kontrol edebilirsiniz. Kış Oyunları’nın başından sonuna dek, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık gibi çeşitli yerlerden gelen tüm harika içerik ve öykülerle takibe değer Anlar olacaktır.

Madalya zaferleri ve insanların Twitter’da konuşmalarını sağlayan Olimpiyat konularının bulunduğu her pazarda takibe değer anlar olacaktır muhakkak.

İşte o anlardan bazıları:

Türkiye’den 8 sporcu Kış Oyunları’nda

Kış Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den tam 8 sporcu katıldı ve özellikle açılışta Türk sporcular büyük bir coşkuyla yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Bu sporculardan Hamza Dursun geldiği bu başarılı noktaya dikkat çekmek üzere bir tweet paylaşırken, Türkiye Cumhuriyet Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Twitter’dan sporculara başarı dileklerini iletti.

Twitter’dan veriler

Olimpiyat Oyunlarının öncesinde, Twitter’daki kış oyunlarına dair çok şey konuşuldu, tartışıldı. Olimpiyatlar hakkında

Aralık ayından bu yana en çok tweet atılan ülkeler

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Kore

Tayland

Kanada

Bu kış en çok bahsedilen ve heyecanla beklenen Olimpiyat sporları

Artistik patinaj

Buz Hokeyi

Hız Pateni

Kızak

Curling

En çok bahsedilen sporcular

Yuzuru Hanyu: Artistik Patinaj; Japonya

Maame Biney (@BineyMaame): Hız Pateni; Amerika Birleşik Devletleri

Satoko Miyahara: Artistik patinaj; Japonya

Lindsey Vonn (@lindseyvonn): Kayak; Amerika Birleşik Devletleri

Kaori Sakamoto: Artistik patinaj; Japonya