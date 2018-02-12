Twitter’dan Kış Olimpiyat Oyunları’na özel hashtag ve emoji

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla başladı ve sporseverler Pyeongchang Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen görkemli açılış seramonisini izlemek ve yorumlamak üzere Twitter’a kilitlendi.
Tüm dünyadan pek çok sporseverin olimpiyatlara özel çok sayıda tweet paylaştığı Twitter’da olimpiyat konuşmalarına dahil olmak ve çok daha fazla kişiyle etkileşime geçmek çok kolay. #PyeongChang2018 ve #Olympics hashtagiyle kış olimpiyatlarına ilişkin daha kolay arama yapabilir ve daha fazla kişiyle Twitter üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Olimpiyatlara ilişkin resmi hesaplardan güncel gelişmeleri takip etmek çok kolay:
Olimpiyata özel emoji
Twitter’da olimpiyatlarla ilgili çok sayıda emoji bulmak mümkün. İngilizce, Rusça, Korece, Fransızca, Japonca ve Çince’de kullanılabilecek bu hashtag’lerle birlikte Twitter’da Kış Olimpiyatları’na özel olarak sunulan emojileri kullanarak da konuşmalarınızı zenginleştirebilirisiniz.
Dünyanın dört bir yanındaki sporsevenler, en sevdikleri takımlar için tutkularını ortaya koyup yaklaşık 100 takımın emojisini paylaşabilirler. Üç harfli takım kodu veya ulusal olimpiyat komitesi hashtag’iyle yapılan her tweetlemede her takım için bayrak emojisi ortaya çıkıyor.
Twitter’da Anlar’ı kullanın
En önemli # PyeongChang2018 Tweet’lerinden bazılarını kaçırmamak için Twitter’da Araştır sekmesini tıklayarak Twitter Anlarını kontrol edebilirsiniz. Kış Oyunları’nın başından sonuna dek, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık gibi çeşitli yerlerden gelen tüm harika içerik ve öykülerle takibe değer Anlar olacaktır.
Madalya zaferleri ve insanların Twitter’da konuşmalarını sağlayan Olimpiyat konularının bulunduğu her pazarda takibe değer anlar olacaktır muhakkak.
İşte o anlardan bazıları:
Türkiye’den 8 sporcu Kış Oyunları’nda
Kış Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den tam 8 sporcu katıldı ve özellikle açılışta Türk sporcular büyük bir coşkuyla yürüyüşü gerçekleştirdiler.
Bu sporculardan Hamza Dursun geldiği bu başarılı noktaya dikkat çekmek üzere bir tweet paylaşırken, Türkiye Cumhuriyet Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Twitter’dan sporculara başarı dileklerini iletti.
Twitter’dan veriler
Olimpiyat Oyunlarının öncesinde, Twitter’daki kış oyunlarına dair çok şey konuşuldu, tartışıldı. Olimpiyatlar hakkında
Aralık ayından bu yana en çok tweet atılan ülkeler
- Japonya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Kore
- Tayland
- Kanada
Bu kış en çok bahsedilen ve heyecanla beklenen Olimpiyat sporları
- Artistik patinaj
- Buz Hokeyi
- Hız Pateni
- Kızak
- Curling
En çok bahsedilen sporcular
Yuzuru Hanyu: Artistik Patinaj; Japonya
Maame Biney (@BineyMaame): Hız Pateni; Amerika Birleşik Devletleri
Satoko Miyahara: Artistik patinaj; Japonya
Lindsey Vonn (@lindseyvonn): Kayak; Amerika Birleşik Devletleri
Kaori Sakamoto: Artistik patinaj; Japonya