Twitter’dan Güvenli İnternet gününe özel emoji

Bugün Güvenli İnternet Günü. Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını desteklemek için her yıl 6 Şubat’ta kutlanan “Güvenli İnternet Günü”ne bir destek de Twitter’dan geldi.

Dünyadan pek çok insanı aynı konu başlıkları etrafında toplamayı başaran Twitter, kullanıcıların Twitter’ı en iyi şekilde deneyimlemesi için Twitter’ın güvenlik araçlarından nasıl faydalanılması gerektiğini açıkladı. Açıklamaların yanı sıra bugüne destek için bir de gif yayınladı.

#SaferInternetDay ve #SID2018 hashtaglerini kullanarak ilgili gifi tweetlerinizde kullanabilirsiniz.

Siz de Twitter’ın güvenlik araçlarından bazılarını uygulayarak Twitter’ın eşsiz faydalarından daha güvenli bir şekilde yararlanabilirsiniz.

İşte o araçlar:

Tweetlerinizi koruyun

Tweetlerinizi korumak, sadece takipçilerinizin görebileceği anlamına gelir. Tweetlerinizi koruyarak, bütün Twitter deneyiminizi kontrol altında tutabilirsiniz: Twitter kullanıcıları hesabınızı takip etmek istediğinde, kabul etme ya da reddetme hakkınız olacaktır.

Tweetleriniz korunmadan önce sizi takip eden hesaplar sizi takip etmeye devam edecektir, ancak bunları engelleyerek sizi takip etmelerini durdurabilirsiniz.

Fotoğraf etiketleme

Arkadaşlarınızı fotoğrafta etiketlemek, birbirinizden haberdar olmanın en güzel yollarından biridir. Ancak bazen de Twitter deneyimlerinizin özel kalmasını isteyebilirsiniz. Sadece arkadaşlarınızın sizi etiketlemesini sağlayabileceğiniz gibi bu özelliği tamamen kaldırabilirsiniz.

Lokasyonunuzu paylaşmak

Twitter, tweetlerinize lokasyon ekleme özelliği de sunmaktadır. Lokasyonunuzu paylaşırken, takipçilerinizin bulunduğunuz konuma yorum yapması ya da size önerilerde bulunması güvenliğinizi riske sokmaktadır. Lokasyonunuzu kiminle paylaşacağınızı kararlaştırmak, sizler için iyi bir seçenek olacaktır.

Keşfedilebilirlik

Arkadaşlarınızı ve önem verdiğiniz kişileri Twitter’da bulmak çok güzel bir tecrübeye olanak sağlayabilir. E-mail adresinizi veya telefon numaranızı kullanarak bu bağlantıları kolayca sağlamanız mümkün olacaktır.

Sessize alın

Bir Twitter hesabını sessize aldığınızda, bu o hesabın tweetlerini görmeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu aslında, tweetlerini görmek istemediğiniz kişiyle yine de bağlantıda kalmanın harika bir yoludur. Sessize alınmış hesaplara bunları sessize aldığınız bildirilmez ve tweetlerinde sizden bahsettiklerinde ve doğrudan mesaj gönderirken yine de bildirim alırsınız. Sessize almak engellemekten ve takibi bırakmaktan farklıdır.

Bloklayın

Bloklamak yani engellemek Twitter’daki diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan etkili bir başka özellik. Bu özellik, herkese belirli hesapların kendileriyle bağlantı kurmasını, Tweetlerini görmesini ve onları takip etmesini kısıtlamaya yardımcı olur. İsterseniz, anında herhangi bir hesabı engelleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Tweetlerinizi göremezler veya oturum açtığınızda sizi uyarırlar. Profiliniz herkese açıksa, engellediğiniz kullanıcılar, tweetlerinizi görmeye devam edebilir.

Güvenli arama

Twitter’da arama yapmanın pek çok yolu var. Kendi yayınlamış olduğunuz tweetlerden arkadaşlarınızın tweetlerine ya da sevdiğiniz artistten takip ettiğiniz lidere kadar pek çok kişinin tweetlerini arayıp bulabilirsiniz. Anahtar kelimeler ve hashtagler yoluyla yapacağınız aramada, sizlere sunulan “güvenli arama modu” ile hassas içeriklerden, sessize aldığınız ya da engellediğiniz hesapların yayınlamış oldukları tweetlerden uzak durabilirsiniz. Kontrol tamamen sizde.

Web’de hesabınızda oturum açarak arama yapmak, iOS veya Android uygulamaları üzerinden arama yapmaktan biraz farklı.

Hassas içerik

Yeni şeyler keşfetmek, Twitter deneyiminin bir parçası olmakla birlikte hassas olabilecek bazı görüntüleri ya da içerikleri de görmeyi gerektirebilir bazen. Hassas içerikleri görüntülemeyi istemiyorsanız ayarlarınızı kolayca değiştirmeniz mümkün.

Kalite filtresi

Twitter’da neleri göreceğinizi ve kimlerle etkileşim kuracağınızı kontrol etmek sizin elinizde. Bildirimler ayarlarınızda aldığınız bildirimleri filtrelemeniz için sunulan seçeneklerden biri de kalite filtresi. Bu filtre hesap kaynağı ve davranışı gibi çeşitli sinyaller kullanarak gördüğünüz Tweetlerin kalitesini artırabilir.

Bu filtre aktif olduğunda kopyalanmış Tweetler veya otomatik gönderilmiş gibi görünen içerikler gibi düşük kaliteli içeriği bildirimlerinizden filtreler. Takip ettiğiniz kişilerden ya da yakın zaman önce etkileşim kurduğunuz hesaplardan gelen bildirimleri filtrelemez. Bildirim ayarlarında bu özelliği açma veya kapatma seçeneğine sahipsiniz.