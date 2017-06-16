Twitter’da büyük güncelleme yayına alındı

Sosyal medya platformu Twitter’da önemli bir güncelleme devreye alındı. Masaüstü ve mobil uygulamalarında tasarım değişikliği yapan Twitter, böylece yeni görünüme de geçmiş oldu.

Twitter.com, Twitter iOS, Twitter Android, TweetDeck ve Twitter Lite’da yapılan değişiklikler şöyle:

Profil, ek hesaplar, ayarlar ve gizliliğin hepsine birden bir yerden ulaşabileceksiniz. Yan tarafta bulunan yeni gezinti menüsü ve uygulanın altında bulunan daha az sayıdaki sekme ile karışıklık azaldı ve tarama daha kolay hale geldi. Geçen sene Twitter’ın Android uygulamasına geşem bu değişiklik iOS’a da geldi.

Website linkleri, Safari’nin Twitter uygulamasındaki görüntüleyicisinde de açılabiliyor. Böylece hali hazırda giriş yaptığınız internet sitelerine kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Tipografi daha yalın ve birbirine uyumlu hale getirilmiş ve başlıklar kalınlaştırılmış. Yuvarlatılmış profil fotoğrafları ise neyin kim tarafından söylendiğini daha anlaşılır hale getiriyor.

Kullanıcıların ok şeklindeki ‘cevap ver’ ikonunun silmek veya bir önceki sayfaya geri gitmek anlamına geldiğini düşündüklerini fark eden Twitter, bu ikonu herkes tarafından iyi bilinip sevilen yorum baloncuğuna çevirmiş.

Tweetler cevap, Retweet ve ‘like’ sayısını anında güncelleyecek ve böylece sohbetleri tam da gerçekleşirken, canlı olarak takip edebileceksiniz.

Ayrıca artırılmış renk kontrastı ve Safari Okuyucu görünümünde destekli linkleri her zaman açabilme seçeneği gibi ekstra erişim alternatiflerini de göreceksiniz.

Twitter’ın yeni görünümüne geçmek için Android ve iOS uygulamalarını güncellemeniz yeterli. Twitter’ı tarayıcı ile kullanıyorsanız yapmanız gereken bir şey yok. Sayfayı yenilediğinizde yeni tasarımla karşılaşmış olacaksınız.