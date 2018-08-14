Her gün dünya çapında pek çok insan haberleri ve gündemi takip etmek için Twitter’ı kullanıyor. Fakat mobil internet hızının yavaşlığı, internet fiyatlarının yüksek olması ve mobil cihazlardaki gigabaytların yetersizliği zaman zaman Twitter kullanımını zorlaştırıyor. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan Twitter Lite, şimdi Türkiye’de!

Twitter, performansa bağlı sebeplerle yaşanan sorunlardan yola çıkarak geçen sene Twitter Lite uygulamasını Google Play Store’da yayımladı. Twitter Lite; veri kullanımını azaltıyor, daha yavaş olan mobil ağlarda hızlı yükleniyor ve cihazlarda daha az yer kaplıyor. Bugün, Twitter Lite, 21 ülkeye daha yayılmış durumda. Bu ülkeler arasında Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Yemen ve Zimbabve bulunuyor. Artık Twitter Lite’a 45 farklı ülkeden Google Play Store aracılığıyla ulaşılabilir.

Twitter Lite’ın Twitter’ı daha kulanışlı kılan özellikleri

Daha az veri harcar: Twitter Lite’ın veriye, bant genişliğine ve cihaz kısıtlamalarına sahip kişiler tarafından erişilebilir olduğundan emin olmak istiyoruz. ‘Data Saver’ modunu açarak telefonunuza hangi fotoğraf ve videoların indirileceğini siz seçebiliyorsunuz. İstediğiniz içerikleri ‘İmajı İndirin’ veya ‘Video’yu İndirin’ seçenekleriyle telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Bu fonksiyon sizin uygulamayı kullanırken yaptığınız veri harcamalarını azaltıyor.

Twitter Lite’ın veriye, bant genişliğine ve cihaz kısıtlamalarına sahip kişiler tarafından erişilebilir olduğundan emin olmak istiyoruz. ‘Data Saver’ modunu açarak telefonunuza hangi fotoğraf ve videoların indirileceğini siz seçebiliyorsunuz. İstediğiniz içerikleri ‘İmajı İndirin’ veya ‘Video’yu İndirin’ seçenekleriyle telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Bu fonksiyon sizin uygulamayı kullanırken yaptığınız veri harcamalarını azaltıyor. 2G ve 3G ağları için tasarlanmıştır: 3MB’da Twitter Lite veri kullanımını azaltıyor ve cihazınızda daha az yer kaplıyor. Aynı zamanda yavaş telefon ağlarında hızlı çalışıyor. Uygulamayı 2G veya 3G ağlarında kullanıyorsanız içeriklerin ne kadar hızlı bir şekilde yüklendiğini göreceksiniz. Ne tür bir ağda olursanız olun neler olduğunu görebilmenizi sağlamak istiyoruz!

3MB’da Twitter Lite veri kullanımını azaltıyor ve cihazınızda daha az yer kaplıyor. Aynı zamanda yavaş telefon ağlarında hızlı çalışıyor. Uygulamayı 2G veya 3G ağlarında kullanıyorsanız içeriklerin ne kadar hızlı bir şekilde yüklendiğini göreceksiniz. Ne tür bir ağda olursanız olun neler olduğunu görebilmenizi sağlamak istiyoruz! Yer işaretleri: Telefonunuzda internetiniz azalıyor ve bir Tweet’i kaydetmek istiyorsanız Bookmarks yani yer işaretleri özelliğimizi kullanabilirsiniz. Önemli bulduğunuz Tweetleri internet bağlantınızın daha kuvvetli veya verinizin daha fazla olduğu bir zaman için uygulamada kaydedebilirsiniz.

Telefonunuzda internetiniz azalıyor ve bir Tweet’i kaydetmek istiyorsanız Bookmarks yani yer işaretleri özelliğimizi kullanabilirsiniz. Önemli bulduğunuz Tweetleri internet bağlantınızın daha kuvvetli veya verinizin daha fazla olduğu bir zaman için uygulamada kaydedebilirsiniz. Bildirimler: Bugünden itibaren Twitter Lite bildirimleri destekliyor ve sizin dünyada olan her şeyi anında öğrenmenizi sağlıyor.

Bugünden itibaren Twitter Lite bildirimleri destekliyor ve sizin dünyada olan her şeyi anında öğrenmenizi sağlıyor. Gece modu: Gece modu gün içinde bile timeline’a daha karanlık bir tema vererek gözlerinizin yorulmasını engelliyor.

Gece modu gün içinde bile timeline’a daha karanlık bir tema vererek gözlerinizin yorulmasını engelliyor. Threads: Geçen sene anons ettiğimiz gibi, artık aynı konudaki Tweetleri bir arada görmek mümkün! Composer tuşuna bir artı işareti ekleyerek artık Twitter’da thread yaratmak çok kolay. Bu sayede bağlantılı Tweetlerinizi aynı zamanda yayınlayabilirsiniz.

Twitter Lite’ı Google Play Store’dan indirin!