Twitter, hashtag’in 10. yılını kutluyor

Bundan tam 10 yıl önce bugün doğan hashtag, günlük konuşmalarımızın bir parçası haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda online iletişimin tabiatını da değiştiren çok güçlü bir araç olmayı başardı. Twitter ise 10. yılın şerefine hashtag tarihine ilişkin birbirinden ilginç veriler paylaştı.

Bugün çok kullanılan hashtag bundan tam 10 yıl önce, 23 Ağustos 2007’de Twitter’da doğdu. Geçtiğimiz 10 yıl içinde ise hashtag, Tweet’leri ‘etiketlemek’ veya kategorize etmekten dijital çağın en bilinen ve en çok kullanılan sembollerinden biri haline geldi. Hashtag, geçen zaman içinde günlük konuşmamızın bir parçası haline gelmekle kalmadı, online iletişimin tabiatını değiştirdi ve küresel çapta konuşmaları ve akımları bir araya getirmek için güçlü bir araç haline geldi.

Twitter’da heyecanla her gün 125 milyon hashtag paylaşılıyor küresel çapta ve bu hashtag’ler Twitter’daki insanlara dünyadaki olayları görmek ve o anda konuşulan şeyleri keşfetmek için yardımcı oluyor.

Dünyada bir şeyler olduğunda, Twitter’da da oluyor. Buna paralel olarak hashtag’lar son on yıldaki en önemli anlarından bazılarını canlandırmaya yardım etti. Türkiye’de de Twitter kullanıcılarının hashtage ilgisi büyük. Markaların kampanyaları, spor müsabakaları ve toplumsal olaylarla ilgili her gün birbirinden farklı hashtagler kullanılıyor.

10 yıl önce bugün Chris Messina @chrismessina adlı kullanıcı, ilk kez #barcamp tweeti ile Twitter’da hashtag kullanmış oldu.

Bu ilk Tweet’den bu yana, hashtag Twitter’da ortak kullanılan dilin bir parçası haline geldi. Tarihsel dünya olayları ve farkındalık kampanyalarından, haftalık görüntülere kadar hepsi bir hashtag ile gündeme geliyor ve hepsi Twitter’da gerçekleşiyor. Hashtag’ın son 10 yıl içinde nasıl geliştiğine ilişkin bazı eğlenceli verileri aşağıda görebilirsiniz:

Şu anda, günde ortalama 125 milyon hashtag tweetlerde kullanılıyor. Bu, Ağustos’un başında günde ortalama 7/1’e denk geliyor. 2007’de en çok tweet edilen hashtag 9000 kez kullanıldı. Şimdiye kadar 2017 yılında en çok kullanılan hashtag ise 300 milyondan fazla kez kullanıldı.

#FollowFriday: İlk #Followfriday hashtag’i 16 Ocak 2009’da gerçekleşti ve o tarihten bu yana yarım milyarın üzerinde #FF (veya #followfriday) hashtag’i kullanılıyor.

#NowPlaying: # Nowplaying / # np hashtagi’nin ilk kullanımı, 2007’de De Lavender Diamond’ın “Open your Heart” adlı şarkısıyla ilgili bir cümlede geçti. #NowPlaying (veya #np), 1 milyondan fazla kez tweet edildi.

Donald Trump @realdonaldtrump

#Trump2016

#MakeAmericaGreatAgain

#CelebApprentice

Justin Bieber @justinbieber

#BELIEVE

#BOYFRIEND

#BELIEVETOUR

Ödül Gösterileri

Son on yılın en büyük hashtag’lerinden beşi, ödül şovlarını izleyen hayranların bir ödüle oy vermek ya da bir olaydan bahsetmek için kullandığı tweetlerinden geliyor.

İşte bu beş hashtag 3 milyardan fazla kez kullanıldı.

#MTVHottest

#MTVStars

#KCA

#iHeartAwards

#BestFanArmy

Sanatçılara oy vermek için kullanılan en büyük hashtaglardan bazıları da şunları içeriyordu:

#BTSBBMAs

#EMABiggestFansJustinBieber

# EMABiggestFans1D

# vote5sos

#PushAwardsKathNiels

TV / Filmler

Tüm zamanların hakkında en fazla tweet atılan televizyon şovu #TheWalkingDead

Tüm zamanların en çok yorumlanan filmi ve hashtagı #StarWars’tır.

Spor Dalları

Hakkında en fazla tweet atılan küresel spor etkinliği ve hashtagi #Euro2016.

ABD’deki en çok tweet atılan spor etkinliği #SuperBowl.

Hakkında en çok tweet atılan lig hashtagı #NFL’dir.

En çok tweet atılan takım hashtagı #MUFC’dir.

Oyun

Tüm zamanların hakkında en çok tweet atılan oyun hashtag’i, 269 milyondan fazla kullanılan Trèkle (TreCru / Treasure Cruise).

#ThrowbackThursday

#ThrowbackThursday ve #tbt hashtagleri 120 milyon kez paylaşıldı

Twitter, kullanıcıları 23 Ağustos’ta kutlamaya #Hashtag10 ile tweet atarak katılmaya davet etti. Bu hashtagi kullandığınızda hashtag’ın 10. yıl doğum günü şerefine 24 saatlik özel bir emoji etkinleşecek.