Twitter artık herkes için 280 karakter

Twitter, Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştı . Bu halede amaç, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduklarından emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedeflerine ulaştığına inanan Twitter, bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağını duyurdu.

Testin ilk günlerinde, yeni ve alışılmamış bir uygulama olduğu için birçok insan 280 karakter limitini doldurarak Tweet attı ama kısa bir süre sonra bu değişim olağanlaştı (bu konu ile ilgili aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz). İnsanların 140 karakterden daha fazlasını kullanmaları gerektiğinde daha kolay ve daha sık Tweet attıkları görüldü. Ama asıl önemlisi, insanlar çoğunlukla 140’tan az karakter kullanarak Tweet attılar ve Twitter’ın öz olma özelliği korunmuş oldu.

Tweet atmak daha kolay

Tarihsel olarak baktığımızda, İngilizce atılan Tweet’lerin %9’u karakter limitini dolduruyordu. Bu oran Twitter yönetimine, bir düşünceyi bir Tweet’e sığdırmak için sarfedilen ve çoğunlukla Tweet’i düzenlemekle çok fazla vakit harcamak ve hatta bazen Tweet’ten vazgeçmekle sonuçlanan eforları yansıtmış.

Karakter sayısının artırılmasıyla, bu sorun büyük ölçüde azaltıldı – karakter limitini dolduran Tweet sayısı, toplam Tweet sayısının %1’ine kadar geriledi. Tweet’lerin karakter limitine daha nadir dayandığını gördüklerinden dolayı insanların Tweet’lerini düzenlemek için daha az zaman harcadıklarına inanılıyor. Bu ise şu anlama geliyor: Daha fazla alan insanların düşüncelerini bir Tweet’e sığdırmalarını daha kolay hale getiriyor ve böylece insanlar söylemek istediklerini söyleyerek Tweet’lerini daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gönderebiliyorlar. Bunun kanıtlarını aşağıdaki grafikte görebilirsiniz:

Twitter’ın özlüğünü korumak

Twitter başta zaman akışlarının 280 karakterlik Tweet’ler ile dolacağından ve yeni karakter limiti ile insanların tüm alanı dolduracaklarından endişeliydi. Ama böyle bir şey olmadı. Gönderilen Tweet’lerin sadece %5’i 140 karakterden daha uzundu ve sadece %2’si 190 karakterden fazlaydı. Sonuç olarak, zaman akışını okuma deneyiminiz büyük ölçüde değişmeyecek; zaman akışınızda yaklaşık olarak aynı miktarda Tweet göreceksiniz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, genel olarak fotoğraflı ya da anketli bir Tweet, 190 karakterlik bir Tweet’ten daha fazla alan kaplayacaktır.

Teste katılan insanların ilk başlarda karakter sayısındaki artış için çok heyecanlandıklarını ve çoğunun 140 karakteri fazlasıyla aştığını tekrar belirtmekte fayda var. İnsanlar, Tweet’lerini çok daha uzun hale getirmek için her bir satıra bir karakter yazmak gibi saçma (yaratıcı!) şeyler yaptılar. Bu, geçici bir etkiydi ve çok da uzun sürmedi. Bu hafta yapılacak lansmanla birlikte bu alışılmadık etki tekrar görülecek ama hemen sonrasında insanların normale dönmesini bekleniyor.

Etkileşim

Daha fazla Tweet atılması dışında, Tweet atacak daha fazla alanı olan insanlar daha fazla etkileşime girdiler (beğenmeler, retweet’ler, @bahsetmeler), daha çok takipçi kazandılar ve Twitter’da daha fazla zaman geçirdiler. Teste katılan insanlar, karakter limitinin daha fazla olmasının Twitter’da kendilerini ifade etme ve iyi bir içerik bulabilme konularında ve genel olarak Twitter’da kendilerini daha memnun hissettirdiğini belirttiler.

Küresel toplumumuzun yaşadığı bir sorunu (Tweet atmak yeteri kadar kolay değildi!) gözlemleyip dinledikten, durumu nasıl iyileştireceğimizi anlamak için verileri inceledikten, çözümü denedikten ve sizlerin geri dönüşlerini dinledikten sonra bu değişimi gerçekleştiriyoruz. Sizleri dinlemeye ve sevdiğiniz şeyleri korurken Twitter’ı herkes için daha kolay hale getirmek adına çalışmaya devam edeceğiz.