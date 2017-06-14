TV+’tan geleceğin mühendislerine kodlama ve robotik eğitimi

Yeni nesil televizyon platformu TV+, çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine katkı sağlamak için 8-12 yaşa özel bir program hazırladı. Yaz aylarının ilk günlerinde teknoloji meraklısı çocukları eğlenceli ve öğretici bir aktivitede buluşturan TV+, Da Vinci Learning televizyon kanalıyla işbirliği yaparak Lego İnovasyon Merkezi Jr. Robotics Bilim Okulu’nda yazılımın temeli kodlama ve robotik eğitimi verdi.

Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten bir ülke olması amacıyla gençleri teşvik eden Turkcell’in televizyon platformu TV+, kanalları arasında yer alan Da Vinci Learning iş birliğiyle çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak adına önemli bir adım attı. Teknoloji meraklılarını bilişim alanında geleceğe hazırlamak vizyonundan yola çıkan proje kapsamında 8-12 yaş grubundan 25 kişilik bir grup oluşturuldu. Bu gruba özel hazırlanan atölye çalışması kapsamında Lego İnovasyon Merkezi Jr. Robotics Bilim Okulu’nda konusunda uzman eğitmenler tarafından kodlama ve robotik eğitimi verilerek legolar üzerinde uygulama yaptırıldı.

Eğitim kapsamında çocuklar, legolarla kendi robotlarını tasarlayarak öğrendikleri temel kodlama bilgileri sayesinde de robotlarını hareket ettirmeyi başardılar. Renk sensörü, ultrasonik sensör, dokunma sensörü, jiroskop sensör ile özel tasarım parçalar, dişliler, çarklar, akslar, farklı boyutlarda tekerlekler ve bağlantı parçaları kullanarak tasarladıkları robotlarını hep beraber sergileme şansı da buldular.